شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية جديدة تجمع كارمن سليمان بأدهم الجزار وسارة فرج وطرحها قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل المطربة كارمن سليمان تحضيرات ألبومها الجديد، حيث تتعاون في إحدى أغنياته مع الشاعر أدهم الجزار، والملحنة سارة فرج، والموزع الموسيقي شادي ديفيد، في عمل يُنتظر أن يحمل طابعًا مختلفًا ومميزًا.



كارمن سليمان وسارة فرج

ولم يتم الاستقرار حتى الآن على الاسم النهائي للأغنية، التي من المقرر طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة عبر جميع منصات السوشيال ميديا، وتسعى كارمن سليمان من خلال ألبومها الجديد إلى تقديم مجموعة متنوعة من الألوان الغنائية، تجمع بين الطابع العصري والأصالة.



كارمن سليمان وسارة فرج

من ناحية أخرى بعد النجاح الكبير الذي حققته خلال الفترة الأخيرة، وقع الاختيار على الفنانة المصرية كارمن سليمان لتكون نجمة افتتاح مهرجان موازين فى المغرب، وتستعد الفنانة لإحياء أمسية افتتاح مهرجان موازين - إيقاعات العالم - لدورته العشرين، وذلك على المسرح الوطني محمد الخامس فى الرباط الخميس 19 يونيو المقبل.

جدير بالذكر أن كارمن سليمان شاركت لأول مرة كعضو لجنة تحكيم في برنامج نجوم الغد لاكتشاف المواهب بنسخته الأولى على قناة SBC السعودية إلى جانب فؤاد عبد الواحد وداليا مبارك، كما أنها قد أطلقت العديد من الأغنيات الناجحة التي حققت ملايين المشاهدات و لاقت تفاعل كبير من جمهورها في الوطن العربي.