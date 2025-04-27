شكرا لقرائتكم خبر عن نجل محمد الحلو يطمئن متابعيه على صحة والده بعد إجرائه عملية بقدميه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأن حمادة الحلو متابعيه على صحة والده المطرب محمد الحلو من خلال حسابه الرسمي على موقع فيس بوك كتب فيها: "الحمد والشكر لله تم إجراء عملية في الساقين لوالدي أمس".



محمد الحلو على فيس بوك

هذا ويعد المطرب محمد الحلو، من أهم مطربى جيله فقد كان لصوته القوي وإحساسه العميق دور بارز في إضفاء لمسة درامية خاصة على المسلسلات التي شارك في غناء تتراتها، ومن أبرز أعماله، "ليالي الحلمية" واتلى تعد أكثر التترات شهرة، حيث حمل صوت الحلو معاني الشجن والحنين إلى الماضي، بألحان الموسيقار ميشيل المصري وكلمات سيد حجاب، وتتر مسلسل زيزينيا الذي جسد أجواء الإسكندرية في النصف الأول من القرن العشرين، وعكس صوت الحلو روح الزمن الجميل، وغيرها من أغنيات تتراته الجميلة.

بقاء هذه التترات في ذاكرة الجمهور لم يكن من فراغ فكان له عدة عوامل، أولها هي قوة الكلمات التي تحمل الكثير من المعاني والتي اعتمدت وقتها على شعراء كبار أمثال عبد الرحمن الأبنودى وسيد حجاب، والامر الثاني هي عبقرية اللحن، فكان صناع هذه الأعمال من عباقرة الألحان في مصر أمثال عمار الشريعي وياسر عبد الرحمن والذى جعلها تحمل طابعاً متميزاً، أما العامل الثالث فكان للأداء الصوتي، فعندما تمتزج خامة صوت على الحجار أو محمد الحلو بهذه الكلمات والألحان تستطيع أن تقتحم قلبك وعقلك وتظل بداخلها لمدة الحياة.