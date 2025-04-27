شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة ورامى جمال يتعاونان مع الملحن مصطفى الشعيبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفنانة لطيفة تعاونها مع الملحن والمطرب مصطفى الشعيبى فى ألحان أغنيتين من ألبومها الجديد المقرر طرحه بالصيف الحالى.

وقال الشعيبى لـ"الخليج 365": إنه سعيد بالتعاون مع الفنانة لطيفة للمرة الثانية بعد أن قام بتلحين أغنيتها "طب أهو" التى حققت نجاحًا كبيرًا وكانت من كلمات عصام شعبان وتوزيع وسام عبد المنعم.

وأضاف الشعيبى أن صوت لطيفة من الأصوات العريقة والتى لا تتكرر كثيرًا، وعن الأغانى الجديدة، فقال إن يحاول المزج ما بين الأصالة والحداثة، وأن الأغانى ذات الطابع الرومانسي والمبهج، فالأغنية الأولى من كلمات حسام سعيد وتوزيع محمد ياسر، الأغنية الثانية من كلمات عليم وتوزيع زيزو فاروق وهندسة صوتية ياسر أنور وتم التسجيل باستوديو 5.



لطيفة والشعيبي

ويعد التعاون مع الفنانة لطيفة خطوة جديدة في سلسلة النجاحات التي يحققها مصطفى الشعيبي فمن المقرر أن يطرح خلال الفترة المقبلة، أحدث ألحانه للعديد من المطربين منهم رامى جمال ومها فتونى وداليا مبارك والين خلف ووائل الفشنى.

يذكر أن أشهر أغانى المطرب والملحن مصطفى الشعيبى التى قام بغنائها هى أغنية بحبك ليه التى تقول كلماتها.

مبرتاحش إلا وأنا جنبك

مبستحملش أغيب عنك

وقلبي معاش يوم قبلك

وجيتي انتي اللي عيشتيه

وشيء فيكي مكملني