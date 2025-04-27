تكريم فرانسيس فورد كابولا بجائزة إنجاز العمر من معهد الفيلم الأمريكي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 أبريل 2025 05:51 مساءً - في حفلٍ مرصعٍ بالنجوم أُقيم في مسرح دولبي بلوس أنجلوس، اجتمع فيه كبار صناع السينما في هوليوود مساء أمس السبت، منح معهد الفيلم الأمريكي المخرج والمنتج الإيطالي فرانسيس فورد كوبولا، جائزة "إنجاز العمر" في نسخته الـ50. وقد قدم المخرجين ستيفن سبيلبيرغ وجورج لوكاس الجائزة لـ كوبولا.

تكريم فرانسيس فورد كابولا

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تم تكريم فرانسيس فورد كوبولا عن مسيرته الفنية الاستثنائية، خاصةً عن ثلاثية "The Godfather" (الأب الروحي) التي قام ببطولتها مارلون براندو وآل باتشينو. وصرح سبيلبيرغ خلال تقديم الجائزة قائلاً: "فيلم الأب الروحي هو أفضل فيلم أمريكي على الإطلاق، وأفضل ما قدم كوبولا في مسيرته". وأضاف عن كوبولا أنه "لا يعرف الخوف" و"محارب دائم يدافع عن قضايا الفنانين"، مؤكداً أن كوبولا كان دائمًا منفتحًا على الأفكار والآراء، مما جعله يساهم بشكل كبير في تطور السينما الأمريكية.

كما تطرق سبيلبيرغ إلى فيلم "القيامة الآن - Apocalypse Now" الذي قدمه كوبولا، قائلاً: "عندما عرض كوبولا الفيلم الذي يبلغ طوله خمس ساعات، سألنا عن شعورنا، وما افتقدناه، وما وجدناه في الفيلم. وهذا جعلني أدرك أن قوة كوبولا الحقيقية تكمن في قدرته على البحث والتقصي"، وأضاف: "لقد أعيدت تعريف قانون الفيلم الأمريكي بفضل كوبولا، وأنت قد كنت ملهماً لقطاع كبير من المؤلفين الذين أرادوا جعلك فخورًا بأعمالهم، وأنا شخصياً أود أن أجعلك فخوراً بعملي".

وقد هنأ نجوم فيلم "الأب الروحي" كوبولا بهذه الجائزة، حيث قال روبرت دي نيرو: "لقد غيرت حياتي بالكامل"، بينما أكد آل باتشينو: "أشكره كثيراً على إيمانه بي وثقته فيّ أكثر مما وثقت أنا في نفسي".

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حضور الحفل من النجوم والمشاهير

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شهد الحفل حضور العديد من النجوم والمشاهير منهم إيل فانينغ، آندي غارسيا، ومن المخرجين رون هوارد، سبايك لي، وجورج لوكاس، بالإضافة إلى كبار المسؤولين مثل مايكل باركر وتيد ساراندوس، وغيرهم الكثير.

View this post on Instagram A post shared by American Film Institute (@americanfilminstitute)

من الجدير بالذكر أن أن فرانسيس فورد كوبولا هو مخرج وكاتب إيطالي معروف، حصل على جائزة الأوسكار خمس مرات، وقدم العديد من الأفلام السينمائية الشهيرة مثل "العراب" و"Bram Stoker's Dracula" و"القيامة الآن" و"المحادثة".

تُصنّف أفلامه "العراب"، و"العراب الجزء الثاني"، و"نهاية العالم الآن" ضمن أعظم الأفلام في التاريخ في قائمة "100 عام...100 فيلم" الصادرة عن معهد الفيلم الأمريكي. ومن بين أعماله السينمائية المميزة الأخرى، ككاتب ومخرج ومنتج، أفلام "باتون"، "الجرافيتي الأمريكي"، "المحادثة"، "الغرباء"، و"دراكولا" لبرام ستوكر، على سبيل المثال لا الحصر.

وتُعدّ جائزة الإنجاز مدى الحياة أعلى تقدير يُقدّمه معهد الفيلم الأمريكي لمسيرته الفنية في مجال السينما. من بين المخرجين الذين سبقوا كوبولا للحصول على الجائزة: نيكول كيدمان، جولي أندروز، دينزل واشنطن، جورج كلوني، ديان كيتون، وجون ويليامز.

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