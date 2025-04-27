شراكة بين مؤسسة البحر البحر وفن جميل لتقديم برنامج "أيام الفيلم الوثائقي"

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 أبريل 2025 05:51 مساءً - كشفت مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي، عن توقيع شراكة جديدة مع مؤسسة فن جميل، لتقديم برنامج "أيام الفيلم الوثائقي"، في "سينما حي"، والذي يُعد أول مركز سينمائي وسمعي بصري مستقل في المملكة العربية السعودية في جدة.
يذكر أنّ تلك الشراكة، ليست الأولى بين مؤسسة البحر الأحمر وفن جميل، فقد سبق وعُقدت أكثر من مرة على مدار السنوات الماضية، حيث يُعد حدث "أيام الفيلم الوثائقي" فرصة استثنائية لعشّاق الأفلام والسينما، لاكتشاف سرديات قصصية مشوّقة، والتفاعل مع المخرجين السينمائيين وخبراء الصناعة.
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ما هو "أيام الفيلم الوثائقي"؟"أيام الفيلم الوثائقي" عبارة عن برنامج صيفي، لعرض أفلام وثائقية سعودية ودولية في "سينما حي"، حيث تتناول تلك الأفلام المُرتقب عرضها قريبًا، موضوعات متنوعة، سواء كانت عن الرياضة، أو البحث عن الهوية وغيرها.
الإعلان عن جدول عروض الأفلام قريبًاوكشف الحساب الرسمي لمهرجان البحر الأحمر السينمائي على "انستغرام"، عن تلك الشراكة، قائلًا: "نفخر بشراكتنا مع مؤسسة فن جميل، في برنامج البحر الأحمر: أيام الفيلم الوثائقي في سينما حي، حيث ستأخذنا أفلام وثائقية مُختارة إلى زوايا مُختلفة من عالمنا، وتصوّر لنا الأحداث والأفكار الإنسانية، وتفتح أعيننا على التجارب والقصص التي ساهمت في تشكيل مجتمعنا"، ومن المُقرر الكشف عن جدول عروض الأفلام وتفاصيل الحجز خلال الأيام القليلة المُقبلة.
https://www.instagram.com/p/DI8ysvgNXFv/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DI8ysvgNXFv/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DI8ysvgNXFv/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
العروض المشاركة في برنامج "أيام الفيلم الوثائقي"ويتضمن برنامج "أيام الفيلم الوثائقي" عرض مجموعة من الأفلام، وهي: "أربع فتيات صغيرات" إخراج سبايك لي، "يلا باركور" لـ عريب زعيتر، "عندما يشع الضوء" إخراج ريان البشري، "عثمان في الفاتيكان" للمخرج ياسر بن غانم، "الروشان" لـ محمد أوس، "كيموكازي" لـ عبد الرحمن بتاوي، "ذاكرة عسير" لـ سعد طحيطح، "داهومي" لـ ماتي ديوب، "احكيلهم عنّا" إخراج رند بيروتي، "طريقي" لـ تييري تيستون وليزا آزويلوس، و"رفعت عيني للسما" إخراج ندى رياض وأيمن الأمير.
يذكر أنّ تلك الشراكة، ليست الأولى بين مؤسسة البحر الأحمر وفن جميل، فقد سبق وعُقدت أكثر من مرة على مدار السنوات الماضية، حيث يُعد حدث "أيام الفيلم الوثائقي" فرصة استثنائية لعشّاق الأفلام والسينما، لاكتشاف سرديات قصصية مشوّقة، والتفاعل مع المخرجين السينمائيين وخبراء الصناعة.
قد ترغبين في معرفة معامل البحر الأحمر تدشّن برنامج المخرجين لتأهيل المواهب بقيادة المخرج العالمي "سبايك لي"
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