هالة صدقي في فيديو طريف مع ماجد المصري وهكذا علقت

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية هالة صدقي على صفحتها الخاصة فيديو طريف يجمعها بالممثل ماجد المصري حيث بدت تعانقه وعلقت عليه قائلة": ""حبيت أبلغكم إن رجب خرج من السجن وعرف إن كل كلمة قالتها شادية عن إش إش صح، وأهو رجعها وكله تمام، حد ينزلنا بأغنية.

. تقترحوا إيه؟".

وأرادت هالة تذكير المتابعين بمسلسل "إش إش" الذي عرض في الموسم الرمضاني وإعتبرت خلال إستضافتها في لقاء تلفزيوني أن المسلسل يحمل رسالة إنسانية مهمة ومضمونها أن الحق لا بد أن يعود لأصحابه مهما طال الوقت مع التنبه الى تجنب الأحكام المسبقة على الناس.

وتناولت هالة صدقي الصعوبات التي تعرضت لها خلال تحضير شخصية "شادية" في مسلسل "إش إش"، لا سيما بعد نجاحها في تجسيد شخصية "صفصف" في مسلسل "جعفر العمدة".