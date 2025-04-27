ممثلة أقامت في منزلها مع أسد ضخم كان ينام في سرير إبنتها

ميرنا وليد - بيروت - في أوائل السبعينات، كانت الممثلة تيبي هيدرن المعروفة بدورها في فيلم Birds للمخرج ألفريد هيتشكوك تقيم مع عائلتها في شيرمان أوكس بكاليفورنيا وكان يقيم في منزلها أسد ضخم يُدعى نيل يزن 200 كلغ.



الأسد نيل كان يتجوّل بحرية تامة في أرجاء المنزل وينام في سرير إبنتها المراهقة ميلاني غريفيث ويتمدد بالقرب من حوض السباحة وكأنه فرد من العائلة !

القصة بدأت عام 1969 بعد رحلة إلى أفريقيا قامت بها برفقةزوجها المنتج نويل مارشال لمراقبة الأسود قبل تصوير فيلم Roar. وقرروا أن يقيموا مع أسد حقيقي ليتمكنوا من فهم سلوكه. لاحقاً أدركت تيبي هيدرن أن ما قاما به كان بمنتهى الغباء بعد تعرّضهم لإصابات خطيرة من حيوانات أخرى خلال تصوير الفيلم. فقررت تأسيس محمية شامبالا لحماية الحيوانات المفترسة، و تحوّلت من تربية الأسود كحيوانات أليفة إلى الدفاع عن حقوقها و حماية بيئتها الطبيعية.