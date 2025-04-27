زفاف إبنة شقيق عادل إمام على أنغام أغنية "طلوا عيونها" للفنان نادر الأتات

ميرنا وليد - بيروت - احتفل المنتج عصام إمام شقيق النجم عادل إمام، بزفاف ابنته الصغرى نور، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام.
ومن المشاهير الذين حضروا الحفل يسرا ولبلبة وإسعاد يونس ومحمد إمام وزوجته وشقيقه رامي إمام، وأشرف زكي وأحمد آدم وشريف منير ومحمود عبد المغني وباسم سمرة وخالد زكي، ومدحت صالح، عمر كمال والإعلامية سهير جودة.
وأقيم الحفل في مكان خاص بالطريق الصحراوي، وأحيا الحفل الفنان الشعبي عمر كمال، الذي أشعل الأجواء وشاركه النجوم في وصلات رقص.
ولوحظ غياب "الزعيم" تزامنت مع شائعات تناولت حالته الصحية في الفترة الأخيرة.
يذكر أن الإحتفال بالزفاف كان على أنغام أغنية الفنان نادر الأتات الشهيرة "طلوا عينيها" والتي أصبحت نشيداً للأعراس والحفلات.
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