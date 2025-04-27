جاستين بيبر يفقد أحد أفراد عائلته وهكذا نعاه

ميرنا وليد - بيروت - توفي جد المغني الكندي جاستين بيبر بروس دايل عن عمر ناهز 80 سنة وودعه جاستين قائلاً: "كنت آخذ كل مالك وأتذكر بالتحديد كنت تقول لي أن جدتي سمحت لي فقط بـ 20 دولار أسبوعياً". وأضاف قائلاً: سأشتاق إليك وسوف أجلس وأتذكر الأيام الرائعة التي أمضيناها معاً". جد بيبر بروس دايل فارق الحياة بسلام في بيت الراحة في أونتاريو. يذكر أن جاستن بيبر يعيش منذ فترة حالة إضطراب نفسي ويلمّح إلى اعتزاله الموسيقى والإتجاه الى خطوة مهنية جديدة تزامنت مع بروز مشاكل زوجية ما أثار قلق متابعيه وسط مخاوف متزايدة بشأن صحته وتوقفه عن العمل منذ ألبومه ”العدالة“ الذي أصدره عام 2021.

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