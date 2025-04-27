كريم محمود عبد العزيز يقطع الطريق أمام الشائعات التي تطال حياته الشخصية في الفترة الأخيرة

قرر النجم كريم محمود عبد العزيز قطع الطريق أمام الشائعات التي تطال حياته الشخصية في الفترة الأخيرة والحديث عن علاقة حب تربطه بالنجمة دينا الشربيني، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه فيلمهما الأخير "الهنا اللي أنا فيه".

ونفى النجم المصري كل ما يتم تداوله حول وجود أي علاقة عاطفية تجمعه بالنجمة المصرية، من خلال صورة عائلته خاصة تجمعه بزوجته وبناته الثلاثة، في ظهور نادر لهن معه على السوشيال ميديا، وتُظهر العلاقة المميزة والقوية التي تجمعه بأم بناته.

وأرفقت الصورة الجميلة التي نشرت عبر حساب ابنة كريم الشخصي على تطبيق إنستغرام، بتعليق جاء فيه: "أنا أحب عائلتي المميزة"، لوقف الشائعات التي تمسه وتمس النجمة المصرية.

وجاءت هذه الصورة بعد الشائعات التي انتشرت على السوشيال ميديا عن وجود قصة حب تجمع دينا الشربيني وكريم محمود عبد العزيز وبأنهما يخططان للزواج قريباً، وهو ما أحدث ضجة كبيرة بين المتابعين، وهذا ما دفع كريم وعائلته للردّ بطريقة غير مباشرة في حين فضلت دينا الحفاظ على صمتها ولم تعلق على الأمر وقررت تجاهله بالكامل.

وكان النجمان قد شاركا معاً في بطولة فيلم "الهنا اللي أنا فيه" وكان في غاية الانسجام وحققا معاً نسبة ايرادات عالية، ويعتبر من أهم الأفلام هذا الموسم، وهو من إخراج خالد مرعي، وتأليف أيمن بهجت قمر، ويشاركهما مجموعة من النجوم من بينهم ياسمين رئيس ومريم الجندي وحاتم صلاح وآخرين..

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