ياسر جلال يكشف عن نقطة ضعفه في الطعام

نشر الفنان ياسر جلال على حسابه الخاص بـ"فيسبوك" مجموعة من الصور كشف من خلالها عن نقطة ضعفه في الطعام، والوجبة التي لا يستطيع أن يتمالك نفسه أمامها، كاشفاً أيضاً عن حالته النفسية إذا ما تأخرت عليه.

ظهر ياسر خلال الصور أثناء تواجده بأحد المطاعم التي تقدم وجبة "السوشي"، كشف من خلال التعليق عليها عن عشقه لهذه الوجبة ووصفها بوصف مؤثر جدًا، قائلاً: "لما تطلب سوشى ويتأخر عليك، بتضايق!... بس أول ما بيجى بيبقى كأن عيل تايه ورجع لحضن أبوه".

يُذكر أن ياسر جلال ظل فترة طويلة مبتعدًا عن وسائل التواصل الاجتماعي، الى أن قرر مؤخرًا التواصل مع جماهيره عبر صفحاته الموثقة، ويطل عليهم من وقت لآخر للحديث عن جديده الفني، أو نشر صور شخصية.

وكان آخر ظهور له على مواقع التواصل في بث مباشر عبر حسابه على "فيسبوك"، وتحدث عن عدم ظهوره في برنامج شقيقه رامز قائلا: "برنامج رامز أنا بتفرج عليه وبحب رامز فيه الناس فاكرني لو طلعت معاه هضربه، أنا لو فرضًا اتعمل فيّ مقلب عمري ما هضرب أخويا، أبونا زمان غرس فينا حبنا لبعض أنا مقدرش محبش رامز مهما عمل فيّ لو عمل فيّ مقلب لا هشتمه ولا هضربه ولا هجري وراه هاخده في حضني والحاجة التانية أنا مش حاسس إني هبقى مفيد في البرنامج هو عايز ناس دمها خفيف وأنا بعمل أدوار جادة شوية".

يذكر أن آخر أعمال ياسر جلال كان الجزء الثاني من مسلسل "جودر" الذي شاركه بطولته: نور اللبنانية، ياسمين رئيس، أحمد فتحي، وليد فواز، وفاء عامر، آيتن عامر، سامية الطرابلسي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، جيهان الشماشرجي، عايدة رياض، فتوح أحمد، محمد علي رزق، تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.

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