شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين: منتدى سفينة المحبة والسلام يهدف لنشر ثقافات بين الشعوب العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النجمة إلهام شاهين في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنها مبسوطة بانضمامها إلى منتدى سفينة المحبة والسلام الذى يهدف إلى نشر الثقافات بين الشعوب العربية المختلفة ويدعو العالم إلى السلام ونبذ العنف.

وأضافت: انضمامى بمثابة خطوة مهمة في نشر المحبة والسلام بين البشر بمختلف الأديان والثقافات، وكلنا ننتمي للإنسانية وللقيم النبيلة، مشيرة إلى أنه كل عام يقام في دولة مختلفة وهذا العام يكون في لبنان.

وكانت ظهرت الفنانة إلهام شاهين ضيفة شرف مسلسل حسبة عمرى بطولة النجمة روجينا، والذي عرض ضمن مسلسلات رمضان 2025 على قناة DMC وWatch it الرقمية.

يتناول قصة وقوع خلافات بين روجينا التى تجسد شخصية سوسن، وزوجها عمرو عبد الجليل الذى يقوم بشخصية فاروق، بعد زواج دام 20 عامًا، وبعد سفر ابنتهما، فيكتشفان صعوبة الحياة بعدها، لتبدأ أزماتهما في التصاعد، ويدخل الثنائي في صراع طويل يحاول كل منهما فيه إزعاج الآخر بكل الطرق وهزيمته قانونياً واجتماعياً ونفسياً ومادياً، وتقرر سوسن تطليق نفسها من فاروق وتطالبه بحق "الكدّ والسعاية".

مسلسل حسبة عمري بطولة النجمة روجينا، عمرو عبد الجليل، محمود بزاوى ومحمد رضوان، علي الطيب، نادين فاروق وعمر رزيق وإخراج مي ممدوح تأليف محمود عزت، وإنتاج inspire studios productions.