شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج الفلسطيني حمدان بلال: ما حدث لي أسوأ لحظة في حياتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث المخرج الفلسطيني حمدان بلال، مخرج الفيلم الوثائقي الحائز على جائزة الأوسكار "لا أرض أخرى"، No Other Land، عن الهجوم الذي تعرض له على يد مستوطنين إسرائيليين في وقت سابق من هذا العام.

ووصف بلال التجربة التي مر بها على أنها "أسوأ لحظة في حياتي، حيث كنت أسمع زوجتي وأطفالي يصرخون ويبكون، ينادونني ويطلبون من الرجال الابتعاد، وبسبب ما يحدث حولى ظننت أنا وزوجتي أنني سأُقتل، وكنا نخشى ما قد يحدث لعائلتي إذا مت".

ذلك بعدما اعتذرت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة "الأوسكار"، بعد أن انتقدها مئات من أعضائها لعدم دعمها للمخرج الفلسطيني حمدان بلال، الحائز على جائزة الأوسكار، والذي اعتقله مستوطنون إسرائيليون مؤخرًا.

واعتذرت الأكاديمية عن عدم "الاعتراف المباشر بالسيد بلال وبالفيلم بالاسم"، بعد أن وقّع ما يقرب من 700 عضو تصويت، من بينهم عدد من الممثلين البارزين، رسالةً تُدينها.

وذلك بعدما وقّع أكثر من 500 عضو في أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة (AMPAS)، بمن فيهم الممثل مارك رافالو، والمخرجة آفا دوفيرناي، والمخرج الحائز على جائزة الأوسكار ألفونسو كوارون، رسالة مفتوحة تُدين افتقار الأوسكار للدعم العلني للمخرج الفلسطيني حمدان بلال، عقب اعتقاله مؤخرًا من قِبل السلطات الإسرائيلية، وذلك بعدما أصدرت الأكاديمية بيانًا أدانت فيه "إيذاء الفنانين"، لكنها لم تُسمِّ الفنانين الذين كانت تُشير إليهم.

وتُدين الرسالة، ما وصفه الموقعون بفشل قيادة الأكاديمية في الدفاع عن بلال، أحد مخرجي الفيلم الوثائقي الحائز على جائزة الأوسكار "لا أرض أخرى".