التفاصيل الكاملة للدورة الـ11 من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير قبل انطلاقها

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 أبريل 2025 04:19 مساءً - تنطلق الدورة الحادية عشر من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، مساء اليوم الأحد 27 أبريل، على مسرح سيد درويش، بحضور عدد كبير من نجوم وصُنّاع السينما، حيث تمتد فعاليات تلك الدورة حتى يوم 2 مايو المقبل، وذلك بمشاركة 87 فيلمًا متنوعًا من 49 دولة حول العالم، حيث جرى اختيارها من بين 3500 فيلمًا.

تكريم ريهام عبد الغفور وأحمد مالك

من المُقرر أنّ يشهد حفل الافتتاح، تكريم الفنانة ريهام عبد الغفور، ومنحها جائزة هيباتيا الذهبية للإبداع، تقديرًا لمسيرتها الفنية المتميزة التي امتدت لأكثر من 25 عامًا، حيث قدمت خلالها عددًا من أبرز الأعمال الدرامية والسينمائية، وشاركت في تجارب مسرحية وأفلام قصيرة وتركت بصمة خاصة في المشهد الفني المصري والعربي.

كما سيُكرم الفنان أحمد مالك، وسيُمنح الجائزة نفسها، تقديرًا لمسيرته الحافلة بالأعمال المتميزة في السينما والدراما، محليًا ودوليًا. فمنذ بدايته اللافتة في مسلسل "الجماعة"، أثبت موهبته الاستثنائية، وواصل رحلته من خلال مشاركته في أفلام قصيرة وطويلة تركت أثرًا كبيرًا، مثل "هيبتا"، "الشيخ جاكسون"، "اشتباك"، و"حارس الذهب" الذي فتح له باب العالمية.

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وكشف المهرجان عن استحداث جائزة جديدة بدايةً من هذه الدورة، حيث يُقدم المخرج كريم الشناوي، جائزة مالية سنوية باسم الدكتورة مها الشناوي، لدعم أفلام الطلبة الموهوبين، وذلك تخليدًا لمسيرتها الأكاديمية والإنسانية.

وجاء بوستر الدورة المرتقبة، ليعكس الهوية الساحلية للإسكندرية، حيث تتداخل السينما مع البحر في صورة تعبر عن كون المدينة ليست فقط مكانًا للمهرجان، بل مصدر إلهام لصناع الأفلام، حيث ترمز القلعة والمراكب إلى التراث السكندري العريق، وفي الأعماق، تتجسد السينما بأساليب التصوير القديمة، في إشارة إلى أن الإبداع يتدفق من قلب الماضي إلى الحاضر.

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فيلما الافتتاح

وأُختير فيلمان لافتتاح الدورة الـ11، وهما: "فتحة الخزان" إخراج علي رضا كاظمي بور وبانتا مصلح، ومدته 11 دقيقة، وتدور أحداثه حول لاجئ أفغاني صغير، يختبئ مع والدته داخل ناقلة مياه متحركة في محاولة عبور الحدود إلى بر الأمان، فيما يفقد "ناجي" والدته في تلك العملية، ويحاول إلى الأبد إيجاد طريقة لإحياء ذاكرته الأخيرة عنها.

أما الفيلم الثاني الذي سيُعرض ضمن فاعليات حفل الافتتاح، هو "أطفال البرزخ" إخراج أحمد خطاب، مدته لا تتجاوز الـ9 دقائق، وتدور أحداثه في أرض مزقتها الحرب، حيث يصبح إنقاذ "نور" لكلب الضوء المرشد في رحلة تتلاشى فيها الحواجز بين الحياة والموت.

ندوات وجلسات نقاشية

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تشهد فاعليات الدورة الجديدة من، عقد ماستر كلاس للفنانة ريهام عبد الغفور، صباح غد الاثنين، داخل المتحف اليوناني الروماني في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، يعقبه ماستر كلاس الفنان أحمد مالك.

كما سيُعقد ماستر كلاس حول رقمنة التراث الفني، وتحديات الحفاظ على الموروث الثقافي، وذلك بحضور الفنان محمود حميدة، خالد حميدة المدير التنفيذي لشركة Digitised، الممثل أحمد شاكر، والمخرج حازم العطار، وذلك يوم الأربعاء 30 أبريل.

وتُشارك الفنانة انتصار وكوثر يونس مخرجة مسلسلها الأخير "80 باكو" في جلسة نقاشية، والتي سيُسليط الضوء خلالها على التحديات والفرص التي تواجهها المرأة في صناعة السينما والفنون، ومناقشة سبل تعزيز تمثيل المرأة في مختلف جوانب العمل الفني، حيث ستُعقد الجلسة يوم الثلاثاء 29 أبريل، داخل المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا.

كما تُنظم إدارة المهرجان، ندوة بعنوان "الذكاء الاصطناعي وصناعة السينما" يُشارك فيها عمروش بدر، مخرج ومدير قسم أفلام الـAI، وخبير البرمجيات محمد المنوفي، ومحمود أمين فنان بصري ومُحرك، وسيف عبد الله مخرج ومصور وصانع أفلام AI، وتديرها الصحفية منى حجاب، وذلك يوم 30 أبريل في متحف الإسكندرية القومي، حيث يتحدث المشاركين عن كيف أصبح الذكاء الاصطناعي عنصرًا فاعلًا في كل مراحل إنتاج الأفلام، من الكتابة إلى الإخراج والتسويق، وكذلك التحديات التي تواجه الصناعة.

لجان التحكيم

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ويترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية، المخرج يسري نصر الله، وعضوية كلّ من: المنتجة الروسية ومديرة مهرجان كازان ميلياوشا أيتوغانوفا، المخرج والمنتج الروسي ومدير البرمجة بمهرجان بيو الدولي مانويل بينا، مبرمجة أفلام بمهرجان كليرمونت فيران الفرنسي كاميل فارين، فضلًا عن الممثلة شيري عادل. حيث يتنافس في تلك القائمة 20 فيلمًا روائيًا، فيما تضم قائمة أفلام التحريك 11 فيلمًا، وينافس في قائمة الأفلام الوثائقية 7 أعمال.

أما لجنة تحكيم المسابقة العربية والطلبة، التي يُشارك فيها 17 فيلمًا من مختلف الدول العربية، تضم الفنانة ناهد السباعي، والمخرج العماني سليمان الخليجي، والمنتج المغربي شريف الدين زين العابدين.

المكرمون في حفل الختام

يُذكر أنّ المخرج والمونتير المصري عماد ماهر، سيُكرم خلال حفل الختام يوم 2 مايو على مسرح السيد درويش - أوبرا الإسكندرية، ومنحه جائزة هيباتيا الذهبية للإبداع، تقديرًا لإسهاماته في صناعة السينما المستقلة، وأعماله التي نالت جوائز وتقديرًا محليًا ودوليًا، حيث أخرج عددًا من الأفلام القصيرة الحائزة على جوائز. كما شارك كمونتير في أفلام روائية بارزة مثل "علي معزة وإبراهيم"، "بلاش تبوسني"، "فيلا 96"، بالإضافة إلى مشاركته في مونتاج عدد من المسلسلات الناجحة مثل "لعبة نيوتن"، "بطن الحوت" و"المكتب".

كما سيُكرم مهندس الصوت ومصمم شريط الصوت المصري مصطفى شعبان في حفل الختام، ومنحه جائزة هيباتيا الذهبية للإبداع، تقديرًا لمسيرته الحافلة وإسهاماته المتميزة في صناعة السينما، فقد شارك في عدد من أهم الأفلام المصرية التي عُرضت في مهرجانات عالمية مثل كان، برلين، فينيسيا، وكليرمون فيران، وحصل على جوائز دولية.

يُذكر أن مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، الذي تأسس عام 2015، يُقام سنويًا في شهر أبريل بمدينة الإسكندرية، وتستعد إدارة المهرجان بعد 10 دورات ناجحة أسفرت عن تأهل الأفلام الفائزة بجائزة هيباتيا الذهبية لجوائز الأوسكار بدايةً من النسخة المقبلة وذلك من قبل أكاديمية فنون وعلوم الصورة المسئولة عن توزيع جوائز الأوسكار.

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