مهرجان أسوان لأفلام المرأة يعلن لجان تحكيم دورته التاسعة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 أبريل 2025 04:19 مساءً - كشفت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، القائمة الكاملة لأعضاء لجان تحكيم مسابقات دورته التاسعة والتي تُعقد في الفترة من 2 إلي 7 مايو المُقبل، وتحمل اسم كوكب الشرق أمّ كلثوم بمناسبة مرور 50 عاماً علي رحيلها.

داليا البحيري عضو لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة

ويرأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة المخرجة البولندية آنا يادوفسكا، وتضم في عضويتها النجمة داليا البحيري، المخرجة الهولندية سونيا هيرمان دولز، المخرجة الفرنسية الإيطالية سارة سوما، والمنتجة المغربية لمياء الشرايبي.

كما تضم لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان أسوان لأفلام المرأة، كلّ من: مديرة التصوير البولندية زوزانا زاكارا هاسيري، الناقدة والمنتجة المصرية رشا حسني، والمخرجة الأردنية رند بيروتي.

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يسري نصر الله يترأس لجنة تحكيم جائزة الاتحاد الأوروبي

يرأس المخرج الكبير يسري نصر الله لجنة تحكيم جائزة الاتحاد الأوروبي لأفضل فيلم أورومتوسطي، وتضم في عضويتها المخرجة والناقدة الأسبانية آنا بتروس، الكاتبة الصحفية والناقدة علا الشافعي، المبرمج السينمائي الروماني أوكتافيان دانسيلا، والممثلة التونسية مريم الفرجاني.

وتضم لجنة تحكيم مسابقة أفلام الجنوب التي استحدثها المهرجان في دورته هذا العام، الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون رئيسًا للجنة، وعضوية المخرج شريف مندور، والأديب أحمد أبو خنيجر.

ويرأس لجنة تحكيم مسابقة أفلام ذات أثر، المخرج مجدي أحمد علي، وتضم في عضويتها مي أبو السعود مديرة البرامج التنموية بمؤسسة دروسوس، المنتج العراقي حكمت البيضاني. وتضم مسابقة أفلام الورش الفنانة سلوى محمد علي، والسيناريست وسام سليمان، والمخرج محمد حمدي، والمنتج معتز عبدالوهاب.

المكرمون في حفل الافتتاح

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ويشهد حفل افتتاح الدورة التاسعةتكريم الفنانة الكبيرة لبلبة، النجمة السورية كندة علوش، والمخرجة الهولندية إليزابيث فرانْيِه.

يذكر أنّ الدورة الجديدة، سيُشارك فيها 61 فيلماً، من بينها 30 فيلماً يمثلون نحو 32 دولة في المسابقتين الطويلة والقصيرة، و6 أفلام بريطانية في برنامج خاص باكتشاف صانعات وصنّاع السينما الجدد، بالتعاون مع مهرجان لندن بريز بالمملكة المتحدة. وذلك إلى جانب 25 فيلماً من مصر في مسابقتي أفلام الجنوب وأفلام ذات أثر، فيما سيكشف المهرجان لاحقاً عن أفلام مسابقة الورش التي يتنافس عليها صانعات وصنّاع الأفلام من شباب المتدربين بورش المهرجان، وكذلك أفلام برنامج سينما الأطفال المخصص لأطفال المدارس بمحافظة أسوان.

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