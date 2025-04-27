خاص لـ الخليج 365 عبدالله السدحان: مهرجان أفلام للسعودية يثلج الصدر وجديدي القادم بعد شهر شوال

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 أبريل 2025 04:19 مساءً - ثمَّن الفنان عبدالله السدحان مهرجان أفلام للسعودية بدورته الـ11 والجهود التي بُذلت فيه، وذلك أثناء تواجده في المهرجان الذي انطلقت فعالياته بالظهران، والذي بدأت فعالياته من 17 إلى 23 أبريل 2025، وعلى مدى 7 أيام متتالية، وجاءت تحت شعار "قصص ترى وتروى"، بتنظيم من جمعية السينما، بالشراكة مع مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي "إثراء"، وبدعم من هيئة الأفلام.

ووصف عبدالله السدحان المهرجان بأنه محفل مهم وذلك أثناء حضوره اختتام المهرجان، وقال لـ الخليج 365: "سعيد لحضوري ختام مهرجان أفلام السعودية وأشكر إثراء والقائمين على المهرجان، أمر يثلج الصدر ما شاهدناه والمهرجان جميل ورائع وتمنى أن يتكرر بالأعوام القادمة، ويقدم الجديد كعادته، وتمنى التوفيق لجميع المشاركين".

وعن جديده القادم قال عبدالله السدحان: "الآن بفترة ركود وإن شاء الله نستعد من جديد للأعمال بعد شهر شوال".

آخر أعمال عُرضت لـ عبد الله السدحان

وكان آخر عمل سينمائي عُرض للفنان عبدالله السدحان هو فيلم بعنوان "ليل نهار" من ﺇﺧﺮاﺝ وتأليف عبد العزيز المزيني، ومن بطولة الفنان زياد العمري، أبرار فيصل،، نواف السليمان، وعلي إبراهيم.

وتدور أحداث العمل حول المطرب "نَهار" ذي الشعبية الكبيرة لحملة اتهامات بالعنصرية، ليعلن بشكلٍ مفاجئ عن زواجه القادم من امرأة سمراء على الهواء مباشرة، مما يجعله في سباق مع الزمن لإيجاد المرأة المناسبة ويتزوج من "ليل" وتدور الأحداث.

وكذلك مسلسل "هم يضحك" الذي جاء في إطار درامي، دارت أحداثه حول إحدى العائلات التي يقع لها العديد من المشكلات والمواقف، ويحاول رب الأسرة مواجهتها، وكذلك الخروج من هذه المواقف، وهو من إﺧﺮاﺝ أحمد الفردان، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ ضيف الله زيد، ومن بطولة الفنان عبدالله السدحان، فخرية خميس، مروة خليل، أحمد يوسف، سميرة الوهيبي، مريم عبدالرحمن، مريم الشقراوي، بالإضافة إلى آخرين.

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