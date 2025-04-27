خاص لـ الخليج 365: إبراهيم الحساوي يشبه ختام مهرجان أفلام السعودية بالعرس

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 أبريل 2025 04:19 مساءً - شبه الفنان إبراهيم الحساوي يوم اختتام مهرجان أفلام السعودية بدورته 11 والتي أقيمت بالظهران، وكان هو الشخصية الفنية المكرمة بالمهرجان، والذي جاء تحت شعار "قصص ترى وتروى"، بتنظيم من جمعية السينما، بالشراكة مع مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي "إثراء"، وبدعم من هيئة الأفلام، بالعرس وقال لـ الخليج 365: "اليوم هو العرس والفرح والبهجة حتى لو لم أشارك بعمل، فأحد الفائزين أو الفائزات بمجرد رؤيته وفوزه أشعر أن ذلك يمنحني طاقة إيجابية وشحنة تستمر معي إلى الدورة 12 بإذن الله".

وأضاف إبراهيم الحساوي قائلاً: "عادة في النهاية والختام يعم الحزن على الحضور، أما أنا فأشعر بالعكس وأنه يوم عرس وجميل والذي سنشهد فيه توزيع الجوائز وإعلان النتائج، وأتمنى الفوز للجميع، ولكن كما تعلمون أن كل مهرجان له معايير، والفيلم الذي يستحق سيفوز خاصة أن هنالك لجنة تحكيم مختصة"، وتابع وقال: "أقول للجميع لا تقف عند الجائزة، فالجائزة الحقيقية هي عرض فيلمك بالمهرجان ومشاهدة الجمهور للعمل، والجائزة الحقيقية هي الجمهور وقبول الفيلم بالمهرجان".

وكشف الحساوي عن رغبته بالعودة من جديد للمسرح، وقال: "إنه الآن يفكر بالعودة للمسرح بعد غياب طويل وعرض مسرحية جماهيرية جميلة تليق بالمشاهد".

آخر أعمال الفنان إبراهيم الحساوي

وكانت آخر أعمال الفنان إبراهيم الحساوي التي عُرضت بالموسم الرمضاني مسلسل "أفكار أمي"، وتدور أحداثه حول "شاهة" المرأة القوية والمسيطرة التي تفرض كل شيء على أفراد أسرتها، وتدور بينها وبين أفراد الأسرة الكثير من القصص والحكايات المشوقة، والعمل من إخراج باسل الخطيب، ومن تأليف عبدالمحسن الروضان، ومن بطولة الفنانة حياة الفهد،، زهرة الخرجي، شيماء علي، ريم أرحمة، حسين الحداد، هيلدا ياسين، ياسة، فاطمة البصيري، حسن البلام، وعقيل الرئيسي، بالإضافة إلى آخرين.

وأيضاً عمل آخر للسينما وهو فيلم "هوبال" السينمائي والذي عُرض في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في الدورة الرابعة كعرض أول وخاص، وتم عرضه بشكلٍ رسمي في دور السينما بتاريخ 2 يناير 2025. والفيلم من بطولة ميلا الزهراني، مشعل المطيري، إبراهيم الحساوي، ولأول مرة حمدي الفريدي، الفيلم تدور أحداثه في فترة التسعينيات حول عائلة بدوية تهجر القرية؛ لتعيش في عزلة تامة في قلب الصحراء بسبب اعتقاد الجد بقرب قيام الساعة بعد ظهور علامات تؤكد مزاعمه، ومن إخراج المخرج عبدالعزيز الشلاحي وتأليف مفرج المجفل.

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