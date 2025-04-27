خاص لـ الخليج 365 فيصل الدوخي: أتوقع لمهرجان أفلام السعودية النسخة القادمة نجاحاً أكبر وسعيد لما حققه إسعاف

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 أبريل 2025 04:19 مساءً - أثنى الفنان فيصل الدوخي في أثناء وجوده بختام مهرجان أفلام السعودية الـ11 الذي أُقيم بالظهران، من 17 إلى 23 من أبريل 2025، وجاء تحت شعار "قصص تُرى وتُروى"، بتنظيم من جمعية السينما، بالشراكة مع مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي "إثراء"، وبدعم من هيئة الأفلام، وقال لـ"الخليج 365": "بعد نجاح هذه النسخة، توقعاتي -بإذن الله- أن تحقق النسخة القادمة نجاحاً أكبر، وتكون هناك مبادرات أكثر، وأعتقد أن من حالفه الحظ بالفوز بسوق الإنتاج بالنصوص غير المنفذة أننا سنراهم -بإذن الله- العام المقبل بأعمال مميزة. وأقول لكل الفائزين بالتوفيق وألف مبروك، ومن لم يحالفه الحظ هذا العام أقول له مجرد وجودك بالمهرجان يُعَدُّ فوزاً ونفخر بك أنك قدمت عملاً سعودياً استحق الحضور والمشاركة".

وعن الأصداء التي تلقوها بعد عرض فيلم "إسعاف" في دور السينما، قال فيصل الدوخي: "منذ طرح "إسعاف" وخلال الأيام الثلاثة الأولى حقق 32 ألف تذكرة، والأصداء التي وصلتنا عبر السوشيال ميديا من الجمهور كانت جميلة ومرضية، وقمنا بزيارة عدد من دور السينما بالأحساء والدمام بالمنطقة الشرقية والحضور كان جميلاً، وسعيد جداً بردود الفعل من قبل الجمهور عن العمل، ونأمل أن يحقق الفيلم الأرقام المأمولة خلال الأيام القادمة".

فيلم "إسعاف"

" هو فيلم من إنتاج بيت الكوميديا، وهو أول فيلم عربي يُعرض بتقنية IMAX، تدور أحداثه حول مُسعفَين شابين وهما "عمر" و"خالد"؛ حيث يواجهان يومياً العديد من التحديات والمواقف المحرجة التي تقابلهما في أثناء تأدية عملهما، لكن تنقلب حياتهما رأساً على عقب بعدما يجدان نفسيهما متورطين في حادث غير متوقع، ولكن يستطيعان أن يتجاوزا المحن وتتوالى الأحداث.

الفيلم من بطولة: الفنان إبراهيم الحجاج، محمد القحطاني، أحمد فهمي، حسن عسيري، لطيفة المقرن، فهد البتيري، مطلق مطر، فيصل الدوخي، نيرمين محسن، نواف الشبيلي، علي إبراهيم، بسمة داود، سعيد صالح، مهند الصالح، مهدي الناصر، وهو يُعرض حالياً بدور السينما.

آخر أعمال فيصل الدوخي

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أما آخر أعمال الفنانالتي عُرضت بالموسم الرمضاني 2025؛ فهو مسلسل "يوميات رجل عانس" من ﺇﺧﺮاﺝ عبد الرحمن السلمان، ﺗﺄﻟﻴﻒ نواف المهنا، وهو من بطولة: الفنان إبراهيم الحجاج، سعيد صالح، محمد القحطاني، فاطمة الشريف، فتون الجارالله، نجلاء العبد الله، هيلدا ياسين، ريم صفية، آيدا القصي، حكيم جمعة، نواف الشبيلي، وفيصل الدوخي.

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