خاص لـ الخليج 365 أماني الجميل.. فيلم غمرة أول تجاربي بالتأليف وأول تجربة إخراج لابنتي سمر ششة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 أبريل 2025 04:19 مساءً - عبرت الفنانة أماني الجميل عن سعادتها بفوز فيلم "غمرة" الذي قدمته بسوق الإنتاج بمهرجان أفلام السعودية بدورته 11 الذي انطلقت فعالياته بالظهران، من 17 إلى 23 أبريل 2025، وجاء تحت شعار "قصص ترى وتروى"، بتنظيم من جمعية السينما، بالشراكة مع مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي "إثراء"، وبدعم من هيئة الأفلام.

وقالت أماني الجميل لـ الخليج 365: "قدمنا بسوق الإنتاج فيلم "غمرة" واستطعنا الفوز بأربع جوائز ولله الحمد، الجميل بالفيلم أنه أول تجربة لي بالتأليف وكذلك لابنتي الفنانة سمر ششة أول تجربة بالإخراج، سيكون فيلماً لطيفاً عائلياً، وأتمنى أن يعجب جمهورنا عند تنفيذه بإذن الله وعرضه".

وعن جديدها القادم قالت أماني: "انتهيت من عملين سينمائيين الأول سيُعرض بمهرجان البحر الأحمر، والآخر لم يتضح إلى الآن متى سيُعرض".

آخر عمل عرض لأماني الجميل مع ابنتها

آخر أعمال الفنانة سمر شِشّة

كان آخر عمل عُرض للفنانة أماني الجميل مع ابنتهاهو مسلسل "جايبة العيد"، تدور الأحداث في إطار كوميدي اجتماعي، حول شخصية "رزان"، وهي امرأة سعودية تعيش في المملكة المتحدة مع ابنتها المراهقة، وتعرض القصة لحظة تحول حياتها عندما تعود إلى جدة للاحتفال بعيد الفطر، لتكشف لعائلتها عن سر يقلب حياتها رأساً على عقب وتتوالى الأحداث، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ علي العطاس ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ نورا أبو شوشة، علي العطاس ومن بطولة الفنانة، ياسر السقاف، خالد الحربي، حمزة حق، ناجية الربيع، هند الصائغ، وقد ترغبين في معرفة في "يوم الأم" الممثلة سمر ششة ووالدتها أماني الجميل: تفاهم وصداقة وفن وحبوكان آخر فيلم عُرض في دور السينما للفنانة سمر ششة فيلم "إلى ابني"، وتدور أحداث العمل حول "فيصل" المواطن البريطاني من أصل سعودي، والذي يعيش في "لندن" مع ابنه "آدم"، وبعد سنوات من وفاة زوجته، يقرر "فيصل" ترك عمله والعودة إلى المملكة السعودية رفقة ابنه، فتمثل العودة صداماً بين "فيصل" ووالده الذي كان يرفض سفره بالماضي، وتحدث الكثير من الأحداث التي تقلب هذا الصدام، ويتحول إلى شيء آخر، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ وتأليف الفنان ظافر العابدين، ومن بطولة الفنان ظافر العابدين، إبراهيم الحساوي، سمر ششة، آيدا القصي، خيرية نظمي، وسارة اليافعي.

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