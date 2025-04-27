خاص لـ الخليج 365 رنا جبران تتحدث عن تجربتها في مسلسل أمي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 أبريل 2025 04:19 مساءً - كشفت الفنانة رنا جبران عن عملها الجديد الذي سيُعرض قريباً، وذلك أثناء وجودها في مهرجان أفلام السعودية بدورته الـ11 الذي انتهت فعالياته قبل أيام بالظهران، حيث انطلق من 17 إلى 23 من أبريل 2025، وجاء تحت شعار "قصص تُرى وتُروى"، بتنظيم من جمعية السينما، بالشراكة مع مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي "إثراء"، وبدعم من هيئة الأفلام.

وقالت رنا جبران لـ"الخليج 365": "جديدي القادم هو مسلسل أمي، واستغرق مني التصوير 9 أشهر، وهو نسخة سعودية لمسلسل تركي، وسيتم عرضه الشهر القادم، وأتمنى أن ينال إعجاب المشاهد، وهو عمل يُعَدُّ نقلة بالنسبة لي في مسيرتي الفنية، ويضم نخبة من النجوم، وهم: الفنان تركي اليوسف وزهرة عرفات وريم العلي والعنود سعود وسناء بكر يونس وفايز بن جريس ومحمد شامان، ونخبة أخرى وكبيرة من النجوم".

وتابعت رنا جبران قائلة: "نظراً للوقت الطويل الذي استغرقه العمل لم أقم بتصوير أعمال أخرى، بل تفرغت لهذا العمل الفترة القادمة، والآن أنا بفترة استراحة؛ حتى أتمكن من الخروج من الدور الذي جسدته لأنه أتعبني نفسياً وجسدياً، وسأقدم أعمالاً قادمة جديدة بعد قراءة عدة نصوص لديَّ".

مسلسل أمي

هو النسخة السعودية المقتبسة عن أحداث لمسلسل تركي حمل عنوان "Anne"، وأيضاً النسخة التركية مقتبسة من الدراما اليابانية "الأم"، وتدور أحداثه حول طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات تعاني من الإهمال والتعنيف في منزلها؛ ما يترك أثراً في سلوكها داخل المدرسة، تلتقط معلمتها إشارات الاستغاثة الصامتة، وتبدأ في التعمق أكثر في حياة الطفلة؛ لتكتشف واقعاً مؤلماً تعيشه بعيداً عن أعين الآخرين، وتتوالى الأحداث.

المسلسل من بطولة: الفنان تركي اليوسف، سناء بكر يونس، رنا جبران، زهرة عرفات، العنود سعود، نايف الظفيري، محمد شامان، فايز بن جريس، وريم العلي.

وتُعَدُّ هذه هي التجربة الثانية للدراما السعودية باقتباس قصة مسلسل تركي حيث سبقها مسلسل "خريف القلب" الذي كان أول تجربة للدراما السعودية باقتباس قصة تركية ولاقى نجاحاً كبيراً وقت عرضه.

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