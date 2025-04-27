ميرنا وليد - بيروت - فيرجينيا جيوفري التي توفيت منذ أيام كانت تتقاضى تعويضاً مالياً من الأمير أندرو لقاء تحرشه بها ثلاثة مرات الأولى في لندن والثانية في نيويورك والثالثة في جزيرة إبتسين في Virgin Islands بالرغم من إنكاره.
ولتجنب وصول القضية الى المحاكم تم الاتفاق على تعويض مالي يُدفع لـ فيرجينيا جيوفري قيمته 12 مليون دولار.
الملكة إليزابيث دفعت مبالغ طائلة لا سيما أن الأمير أندرو ليس بإمكانه دفع ملايين الدولارات فساهمت بتسديد المبالغ ووافقت على الدفع مقابل عدم التواصل مع فيرجينيا جيوفري مباشرة بل بدفع المال الى جمعية جيوفري الخيرية لدعم الضحايا.
يذكر أن عائلة فيرجينيا جيوفري أصدرت بياناً أعلنت فيه أن إبنتهم إنتحرت في مزرعتها في أوستراليا عن عمر ناهز 41 عاماً وهذا الأمر أثار الشكوك عن سبب موتها بعد التصريحات التي أدلت بها سابقاً فيرجينا وأكدت فيها أنها لا تفكر أبداً بالإنتحار.
كانت هذه تفاصيل خبر الملكة إليزابيث تكفلت بدفع التعويض المالي لفضيحة الأمير أندرو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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