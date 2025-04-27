جان دكاش أعلن ترشحه لهذا المنصب وهكذا علق

ميرنا وليد - بيروت - نشر الممثل جان دكاش على صفحته الخاصة صورة له كُتب في أعلاها أنه مرشح لعضوية بلدية العقيبة.

وعلق قائلاً: "بدي بلدية تحكي لغتي، تآمن فيي، تدعم أحلامي، وتتشارك معي بالقرار. بدي بلدية تحب الفن وتحضنه. بدي بلدية تآمن إنو صحتي النفسية وشعوري بالأمان ببيتي هني أولوية. العقيبة، بحبك، وبدي كون أمين بخدمتي لإلك" وختم "العقيبة أمانة".

وتوالت التهاني والتمنيات بالتوفيق. يذكر أن جان دكاش ليس الفنان الوحيد الذي يشارك بالإنتخابات البلدية فقد ترشح الممثل طوني عيسى لبلدية عمشيت وفي حديث لموقع الفن قال أن سبب سبب ترشحه هو محبته لضيعته ولشعبها، لأننا كلنا أهل وأصحاب ونحب بعضنا البعض، كائن من يكن وصل إلى البلدية ويرغب بالتغيير والعمل سيكون يدنا بيده".

يذكر أن الفنان أحمد دوغان أعلن ترشّحه لمنصب مختار منطقة المصيطبة في بيروت، وأرفق الإعلان بصورة رسمية له، يظهر فيها مرتديًا بدلة رسمية مع العلم اللبناني على كتفه.