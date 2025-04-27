سيف خان يختار وجهة جديدة آمنة لشراء منزل جديد

ميرنا وليد - بيروت - إختار الممثل الهندي سيف علي خان قطر لشراء منزل جديد في جزيرة اللؤلؤ بعد 3 أشهر من تعرضه لطعنة سكين في شقته في مومباي. وسوف يكون المنزل الجديد مخصصاً لإمضاء العطل فيه مع عائلته.

وأفاد خلال مؤتمر صحفي أنه يفضل منزل العطل آمناً وليس بعيداً ولهذا السبب إختار قطر. وقد لفت نظره المنزل أثناء التصوير وبعد الإقامة فيه وجد أنه يجمع بين الخصوصية والفخامة وهذا ما يبحث عنه. وهو عازم على زيارة الدوحة مع زوجته كارينا كابور وأولاده. يذكر ان سيف خان يملك عقارات في مومباي ومنازل في لندن وسويسرا.

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