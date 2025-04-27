“هزاع” يتصدر قائمة أفضل الأعمال الدرامية في السعودية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يواصل المسلسل السعودي “هزاع” تصدره قائمة أفضل 10 أعمال في المملكة العربية السعودية، حيث يحتل المرتبة الأولى وسط تفاعل جماهيري كبير. ويُعد المسلسل من إنتاج شركة “الصباح”، وقد حقق ضجة واسعة بين المشاهدين الذين أبدوا إعجابهم الكبير به.

ويقدم “هزاع” مزيجًا مميزًا بين الدراما والكوميديا، ويشارك في بطولته نخبة من نجوم الدراما السعودية، من بينهم خالد صقر، سمية رضا، آيدا، سعيد صالح، وعلي الحمادي، إلى جانب عدد من الأسماء السعودية البارزة.

يتألف المسلسل من عشر حلقات فقط، وهو من تأليف محمد المرشد، وإخراج محمد الهليل، وقد جرى تصوير جميع مشاهده في العاصمة السعودية الرياض، ما أضفى على العمل طابعًا محليًا أصيلًا انعكس بوضوح في تفاصيل القصة وأجواء التصوير.