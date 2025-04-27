“فعلاً مبيتنسيش”.. ديو تامر حسني ورامي صبري يواصل تحطيم الأرقام

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يواصل ديو “فعلاً مبيتنسيش” للنجمين تامر حسني ورامي صبري تحقيق نجاحات كبيرة، حيث تجاوز عدد مشاهداته على منصة يوتيوب حاجز 20 مليون مشاهدة، وذلك بعد 3 أشهر فقط من طرحه.

الأغنية، التي تصدرت قوائم الترند في العديد من الدول العربية مثل مصر، السعودية، الإمارات، لبنان، والمغرب، لا تزال تحافظ على حضورها القوي، محققةً انتشارًا واسعًا عبر مختلف المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي.

ولم يقتصر النجاح على الساحة العربية، بل جذب الديو اهتمام الجمهور العالمي أيضًا، حيث احتلت الأغنية مراكز متقدمة على قوائم الترند العالمية، في تأكيد جديد على حجم التفاعل الكبير مع هذا العمل الفني الذي أصبح من أبرز الإصدارات الغنائية مؤخرًا.

يُذكر أن الديو جمع بين الإحساس المميز لتامر حسني والصوت الاستثنائي لرامي صبري، مما أثمر تعاونًا ناجحًا حصد إشادات واسعة من الجمهور والنقاد، ورسّخ مكانته كواحد من أنجح الأعمال الغنائية لهذا العام.