“نجوى كرم 2025”.. ألبوم مرتقب وترند يتصدّر المواقع

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت النجمة اللبنانية نجوى كرم حماس متابعيها بإعلانها عن أحدث أعمالها لهذا العام، وهو ألبوم جديد تستعد لطرحه قريبًا.

ونشرت نجوى عبر حسابها الرسمي صورة لـCD ملصق على الحائط، وعلقت عليها بالقول: “نجوى 2025″، ليقابل جمهورها هذا الإعلان بتفاعل واسع وحماس كبير، معبرين عن انتظارهم بفارغ الصبر لهذا الألبوم المنتظر.

وسرعان ما تصدّر هاشتاغ “نجوى كرم 2025” مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تفاعل محبوها بشكل كثيف مع الإعلان، مما جعل اسمها يتصدّر الترند في عدة دول عربية، وسط موجة من التهاني والتوقعات بنجاح كبير للألبوم المقبل.

وكانت نجوى كرم قد طرحت في الفترة الماضية ثلاث أغنيات حققت انتشارًا لافتًا، وهي:

“تعا نقعد” من كلمات وألحان عماد شمس الدين، وتوزيع هادي شرارة، وحققت أكثر من 2.1 مليون مشاهدة.

من كلمات وألحان عماد شمس الدين، وتوزيع هادي شرارة، وحققت أكثر من 2.1 مليون مشاهدة. “يعلن البعد” من كلمات وألحان إيفان نصوح، وتوزيع هادي شرارة.

من كلمات وألحان إيفان نصوح، وتوزيع هادي شرارة. “عتوقيت قلبي” من كلمات مازن ضاهر، ألحان عماد شمس الدين، وتوزيع هادي شرارة.

ويترقب جمهور نجوى كرم ألبومها الجديد بشغف، خاصة بعد سلسلة النجاحات التي حققتها أغنياتها الفردية مؤخرًا.