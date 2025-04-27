نجل شقيق إلهام شاهين يحتفل بزواج والدته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفل مدير التصوير محمود شاهين، نجل شقيق الفنانة إلهام شاهين، بزواج والدته السيدة أمل الصيفي في حفل بسيط اقتصر على المقربين فقط.

ونشر شاهين عبر خاصية “ستوري” على حسابه الرسمي في إنستغرام مجموعة من الصور التي كشفت عن أجواء الحفل، وعلق قائلاً: “تم عقد قران أمي أمل الصيفي على السفير علي الحلواني.. بارك الله زواجكما ورزقكما الهناء والسعادة، ندعو الله لكما براحة البال والسعادة. مبارك الزواج ونسأل الله أن يشرح صدوركما.”

وقد لاقت الصور انتشارًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث حرص عدد كبير من المتابعين على تقديم التهاني والتمنيات الطيبة للعروسين.

آخر أعمال إلهام شاهين

تألقت الفنانة إلهام شاهين مؤخرًا من خلال مشاركتها في مسلسل “سيد الناس”، الذي عُرض ضمن السباق الرمضاني لعام 2025.

وتدور أحداث المسلسل حول شخصية الجارحي أبو العباس، وهو شاب من منطقة السبتية يُلقب بـ”سيد الناس”، يتعرض للظلم ويتم الزج به في السجن، ليبدأ لاحقاً رحلة انتقام طويلة لاستعادة حقوقه وكشف السر الذي أخفاه والده عنه منذ سنوات.

ويشارك في بطولة المسلسل نخبة من النجوم أبرزهم عمرو سعد، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، وغيرهم، وهو من تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح وإخراج محمد سامي، ومن إنتاج صادق الصباح.