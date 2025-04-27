حسن الرداد يكشف عن مشروعه السينمائي المقبل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن الفنان حسن الرداد عن استعداده للبدء في تصوير فيلم سينمائي جديد خلال الفترة المقبلة، مأخوذ عن رواية “طه الغريب” للكاتب محمد صادق.

وتحدث الرداد عن تفاصيل العمل خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “أسرار النجوم” الذي تقدمه الإعلامية إنجي علي عبر إذاعة نجوم إف إم، موضحاً أن الفيلم من إنتاج أحمد السبكي، وأنه حالياً في مرحلة وضع اللمسات الأخيرة على كتابة الإسكريبت، تمهيداً لانطلاق التحضيرات الرسمية واختيار باقي فريق العمل.

وحمّس الرداد جمهوره قائلاً: “إن شاء الله رواية طه الغريب تبقى رواية مهمة ومختلفة جداً، والمشاعر الإنسانية فيها حلوة أوي، وقصة الحب رائعة ومختلفة، والشخصيات الموجودة في الفيلم كلها أبطال.”

“عقبال عندكوا” أحدث أعماله الرمضانية

وكان حسن الرداد قد شارك مع زوجته الفنانة إيمي سمير غانم في بطولة مسلسل “عقبال عندكوا”، الذي عُرض في رمضان الماضي، وجسّدا فيه دور زوجين يخوضان رحلة مليئة بالمواقف الكوميدية، حيث يظهران بشخصيات ومهن مختلفة في كل حلقتين.

ويُعد المسلسل عودة قوية لإيمي سمير غانم إلى الدراما الرمضانية بعد غياب دام خمس سنوات منذ آخر أعمالها “سوبر ميرو” عام 2019.

أما حسن الرداد، فقد خاض السباق الرمضاني لعام 2024 بمسلسل “محارب”، إلى جانب أحمد زاهر، ناهد السباعي، نرمين الفقي، منة فضالي، وهو من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل.