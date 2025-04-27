بالصور- عادل إمام يغيب عن حفل زفاف ابنة شقيقه… إليكم التفاصيل

احتفل المنتج عصام إمام شقيق الفنان الكبير عادل إمام، مساء أمس السبت، بحفل زفاف ابنته نور في القاهرة.

في هذا السياق، حرص عدد كبير من المشاهير على الحضور، من بينهم: يسرا، محمد إمام، لبلبة، هاني رمزي، أشرف زكي، إسعاد يونس، باسم سمرة، دياب، أحمد آدم والمخرج رامي إمام

أحيا الحفل كل من عمر كمال ومدحت صالح في أجواء مميّزة بين الحضور.

كما كان لافتًا عدم تواجد الفنان عادل إمام خلال الحفل مع انتشار الصور والفيديوهات عبر مواقع التواصل خاصة أن “إمام” يغيب منذ سنوات عن الظهور في المناسبات أو اللقاءات الاعلامية أيضًا.