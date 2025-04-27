شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى رحيلها.. فاطمة مظهر أثرت الشاشة بأدوارها المتنوعة من الدراما للكوميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الأحد 27 أبريل، ذكرى رحيل الفنانة القديرة فاطمة مظهر، التي تعتبر واحدة من رموز الفن والتي أثرت الشاشة بأدوارها المتنوعة من الدراما إلى الكوميديا، ولدت فاطمة مظهر في 2 يونيو 1943، وتوفيت في 27 أبريل من عام 2022 عن عمر يناهز 79 عامًا، تاركةً إرثًا فنيًّا غنيًّا في السينما والمسرح والتليفزيون.



احمد مظهر وفاطمة مظهر

انطلقت فاطمة مظهر في عالم الفن عام 1969 من خلال مشاركتها في ثلاثة مسلسلات "أغاني في بحر الآماني"، و"الفتي برهان"، و"الفنان والهندسة"، بالإضافة إلى فيلم "أسرار البنات". في السينما: شاركت في أفلام لامست ذاكرة الجمهور مثل: "الأحضان الدافئة"، "شياطين البحر"، "بائعة الحب"، و"الاتحاد النسائي".في المسرح: قدمت عملين هما "الرهائن" و"بلدي يابلدي".

وفي التلفزيون: برزت في مسلسلات مثل "القاهرة والناس"، "ابنائي الأعزاء شكرًا" (جسدت دور زوجة صلاح السعدني)، "القضاء في الإسلام"، و"من أجل ولدي".

كانت فاطمة مظهر أول من أدى صوت أميرة ديزني "سنووايت" بالعربية عندما دُبلج الفيلم لأول مرة في منتصف السبعينيات، مما جعلها جزءًا من ذاكرة جيل كامل وُلدت فاطمة مظهر في القاهرة، وهي الأخت غير الشقيقة للفنان الراحل أحمد مظهر (تصغره بـ26 عامًا)، الذي تولى تربيتها. تخرجت من كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية بجامعة القاهرة، ثم درست بالمعهد العالي للفنون المسرحية، لتبدأ رحلتها الفنية التي امتدت لعقود