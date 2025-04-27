خاص الخليج 365: كيف قيَّم خالد صقر مهرجان أفلام السعودية وماذا قال عن تحقيق هزاع المركز الأول؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 أبريل 2025 03:00 مساءً - بعد وجوده باليوم الختامي في مهرجان أفلام السعودية بدورته 11 الذي انطلقت فعالياته بالظهران على مدى 7 أيام من 17 إلى 23 من أبريل 2025، تحت شعار "قصص تُرى وتُروى"، من تنظيم جمعية السينما، بالشراكة مع مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي "إثراء"، وبدعم من هيئة الأفلام في الظهران بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية؛ قيَّم الفنان خالد صقر قبل أيام مهرجان أفلام السعودية، وقال: "يستحق 11 من 11" نظراً للنجاح الذي حققته الدورة الـ11 للمهرجان، وقال لـ"الخليج 365": "شكراً لجميع المنظمين على جهودهم التي بذلوها لإخراج المهرجان بأجمل صورة، وسعيد بوجودي فيه".

تعليق خالد صقر على نجاح مسلسل هزاع

وعن أصداء مسلسله "هزاع" الذي يُعرض الآن، ويُعد آخر أعماله، واستطاع منذ الحلقات الأولى من عرضه أن يحقق المركز الثاني على المسلسلات، وأن يكون من أفضل 10 أعمال عُرضت بالسعودية، قال خالد صقر: "الحمد لله، العمل حقق أصداءً جميلة وحقق المركز الثاني منذ عرض أولى حلقاته، وهي بداية قوية مبشرة بالخير، وبرأيي الجمهور هو من يحكم على العمل، وإن شاء الله القادم أجمل وأجمل".

ونشر خالد صقر اليوم على حسابه على الإنستغرام تمكن مسلسله من تحقيق المركز الأول على شاهد، ونشر بوستر وكتب: "الحمد لله، الفضل لله ثم لكم، هزاع الأول على شاهد، اللي ماشاف العمل يروح يشوفه" كما علق على حسابه على إكس على تحقيق العمل المركز الأول على شاهد قائلاً: "الحمد لله".

مسلسل "هزاع"

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ومسلسل "هزاع" تدور أحداثه في إطار كوميدي درامي، يتناول المسلسل قصة اللص "هزاع "الذي يتم تعيينه في وظيفة طبيب نفسي عن طريق الخطأ، ويبدأ في علاج المرضى بالخداع ويكتسب شعبية كبيرة، حتى يجد أن ماضيه يطارده وتتوالى الأحداث. العمل من ﺇﺧﺮاﺝ محمد الهليل، ومن بطولة: الفنان خالد صقر، سمية رضا، نواف السليمان، سعيد صالح، علي الحميدي، وأسامة القس.

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