في يوم ميلاد أبو العروسه نتذكر كيف انفصل أحمد زاهر عن زوجته بسبب مرضه

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 أبريل 2025 03:00 مساءً - يحتفل اليوم الفنان أحمد زاهر بيوم ميلاده الـ 50، ويعتبر احتفاله بهذه المناسبة هذا العام احتفالاً استثنائياً خاصةً بعدما حمل لقب "أبو العروسة"، واحتفل مؤخراً بزواج ابنته الفنانة ليلى أحمد زاهر على الفنان هشام جمال في حفل ضخم أقيم بمنطقة هرم سقارة وسط حضور فني كبير.

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أزمة أحمد زاهر الصحية

حياة أحمد زاهر العائلية المستقرة التي نشاهدها جميعاً على مواقع التواصل الاجتماعي لم تكن كذلك في بداية حياته، حيث تأثرت علاقته بزوجته السيدة هدى خلال فترة مرضه، حيث قررالانفصال بعد تدهور حالته الصحية بشكلٍ ملحوظ، وأوضح أن إصابته بتوقف تام في الغدة الدرقية جعله يزداد في الوزن بشكلٍ ملحوظ مما أثر على حركته وحالته النفسية، وكان يتوقع رحيله خلال فترة قصيرة.

روى أحمد زاهر في عدد من اللقاءات أنه انفصل عن زوجته خلال هذه الفترة خوفاً عليها وعلى ابنتيه ملك وليلى، وقال: "وقت المرض بالفعل حصل الطلاق، كنت خايف عليها وحاسس إني خلاص بودع، فاللي هو أنا مش عايز أظلمك معايا يا بنت الناس بقى وتشيلي ودفنة وحاجات فأتكلي على الله، هي مارضتش وجالها انهيار عصبي ورفضت تمشي من البيت رغم إن الطلاق حصل، وبعدها قعدت أعيط وأتأسفلها وقلتلها أنا عملت كده عشان مابهدلكيش معايا".

دعم خاص من هدى للعودة للحياة

أكدأن زوجته كانت كلمة السر في قدرته على تجاوز هذه الأزمة، حيث كانت تقدم له الدعم بشكلٍ كبير طوال الوقت، حتى أنها كانت تبعد عنه الطعام الذي تتناوله هي والبنات حتى لا يشعر بالضغف ويتناول معهن من الطعام، وكانت ملتزمة بمواعيد الأدوية بشكلٍ دقيق.

أوضح أحمد زاهر أن مرضه كان نادرًا، حيث يصيب واحداً كل 10 ملايين شخص، لافتًا إلى أن إصابته بفيروس في الغدة الدرقية أدى لتوقف الغدة عن العمل، وبعد هذه التجربة نصح كل الأشخاص أن كل من يشعر بسمنة مفرطة مفاجئة عليه أن يحلل الغدة الدرقية للاطمئنان على صحته.

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