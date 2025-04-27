هكذا استطاعت الأميرة رجوة أن تعزز من مكانتها في العائلة المالكة الأردنية والشعب الأردني

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 أبريل 2025 03:00 مساءً - تحتفل الأميرة رجوة الحسين بيوم ميلادها بعد ساعات؛ إذ يوافق يوم غدٍ الإثنين 28 من أبريل، يوم ميلادها الـ31. ولهذه المناسبة سنسلط الضوء على مكانة الأميرة رجوة في قلوب عائلتها الثانية -العائلة الهاشمية- بالإضافة لمكانتها لدى الشعب الأردني؛ فهي صاحبة حضور هادئ وراقٍ، ودور متنامٍ في الحياة العامة جعلها قريبة من قلوب الشعب منذ لحظة انضمامها إلى العائلة المالكة الأردنية.

ترحيب العائلة المالكة الأردنية بالأميرة رجوة قبل زواجها

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قبل زواجها من الأمير الحسين، ومنذ إعلان خطبتهما في عام 2022، أصبحت للأميرة رجوة مكانة مميزة وسط عائلتها الثانية، عكَس مدى ترحيبهم بها، حيث ظهرت كثيراً في مناساباتهم الخاصة، كما كانت تحرص الملكة رانيا على مشاركة حبها لكَنَّتِها عبر منصات التواصل الاجتماعي، وكأنها فرد من العائلة بشكلٍ رسمي.

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وقبل زواجها أيضاً، شاركت في أنشطة ملكية عامة بعد أن قامت مع الأمير الحسين في يناير من عام 2023 بزيارة مقر مبادرة "عبق اللون"، التي تهدف إلى تعليم المكفوفين وذوي الإعاقة البصرية الرسم بدار الفنان التشكيلي سهيل البقاعين. حينها شاهد ولي العهد هو وخطيبته -آنذاك- أعمال الطلبة، واستمعا إلى أفكارهم حول ما يأملون تحقيقه. وقبلها وتحديداً في أكتوبر من عام 2022، قاما بزيارة العهدة الملكية في الديوان الملكي الهاشمي، وجال ولي العهد والأميرة رجوة في جناح مقتنيات الملك المؤسس عبد الله الأول، إضافة إلى مكتب الملك حسين.

كما شاركت الأميرة رجوة العائلة في مناسباتها العائلية، كحضور حفل حناء الأميرة إيمان وحفل زفافها. كان وجودها حينها يتميز بالبساطة والأناقة والهدوء.

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وبعد زواجها كان للأميرة رجوة حضور أكثر كثافة، حيث تُعد العضو الأساسي في المناسبات والاحتفالات التي تجتمع فيها العائلة، كالاحتفال بيوم الجلوس واليوبيل الفضي، وظهورها في افتتاح أعمال الدورة العادية الأولى لـ مجلس الأمة العشرين، مباركتها للأميرة إيمان شقيقة الأمير الحسين بعد ولادتها ابنتها الأولى أمينة، وانضمامها للعائلة في الإفطار الرمضاني.

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كل هذا بالإضافة لمرافقتها الأمير الحسين في زياراته الخارجية التي كان آخرها الزيارة الخاصة لمملكة البحرين، التي اصطحبا فيها ولأول مرة لها خارج وطنها الأردن؛ ابنتهما الأميرة إيمان. أيضاً رافقت زوجها في الزيارة الرسمية التي قام بها إلى جمهورية سنغافورة، والتي تعتبر الزيارة الرسمية الأولى لهما خارج البلاد بعد زواجهما. حينها التقت الأميرة رجوة الحسين عقيلة رئيس الوزراء السنغافوري السيدة هو تشينغ.

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الأميرة رجوة ومكانتها لدى الأردنيين

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للأميرة رجوة العديد من الصديقات الأردنيات قبل ارتباطها بالعائلة المالكة؛ ما سهل عليها الاقتراب من الشعب. وبعد الزواج اقتربت من الشعب أكثر من خلال مرافقتها زوجها في الزيارات العامة كزيارتهما لمركز بذور الأمل للعلاج والتأهيل في عمان، الذي يقدم خدمات العلاج لاضطرابات النطق واللغة للأطفال والبالغين، وانضمامها لزوجها لإقامة إفطار رمضان مع مجموعة من الأطفال الأيتام، حيث أقاما مأدبة إفطار لمجموعة من الأيتام من 14 دار رعاية اجتماعية من مختلف محافظات المملكة. وأدخل الزوجان الملكيان الفرحة على قلوب الأطفال باللعب وتجاذب أطارف الحديث معهم في لفتة إنسانية تعكس روح الخير لهما. هذا بالإضافة لمرافقتها الملكة رانيا لأحد المشاغل بعمان، الذي يقدم فناً محلياً ذا طابع شرقي.

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الجانب الرياضي الذي يجمع كل طبقات الشعب، كان للأميرة رجوة دور بارز فيه، حينما حرصت على الانضمام لمشجعي المنتخب الأردني (منتخب النشامى) خلال مواجهة المنتخب العُماني على إستاد عمان الدولي، ضمن الدور الحاسم من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026. وانتهت المباراة بفوز المنتخب الأردني على المنتخب العُماني 4 مقابل لا شيء. وظهرت الفرحة العارمة على ولي العهد والأميرة رجوة بعد انتهاء المباراة.

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وقبل ولادتها بأيام، حرصت مع الأمير الحسين على زيارة مقر إحدى الشركات الأردنية المتخصصة في الإنتاج الفني للرسوم المتحركة وصناعة المحتوى الرقمي الهادف. وخلال ظهورها، بدا على الأميرة رجوة علامات الحمل المتقدمة، وتبين أنها في الأشهر الأخيرة من الحمل.

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