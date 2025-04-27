هكذا وصف خالد يسلم مهرجان أفلام السعودية وفوز فيلمه ميرا ميرا ميرا

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 أبريل 2025 03:00 مساءً - عبَّر الفنان خالد يسلم عن سعادته بحضوره مهرجان أفلام السعودية، ووصف أيام عرضه بأنها أيام جميلة، كما ثمَّن مشاركته في فيلم "ميرا ميرا ميرا" الذي استطاع الفوز في المهرجان وحصوله على جائزة النخلة الذهبية لأفضل فيلم روائي قصير، ونشر صوراً على حسابه بالإنستغرام، وعلق وكتب: "أيام جميلة قضيناها في مهرجان أفلام السعودية، ومشاركتي في فيلمي: ميرا ميرا ميرا، وفيلم حافة، وفوز فيلم "ميرا ميرا ميرا" بجائزة أفضل فيلم قصير"، وتابع وكتب: "المهرجان كان هو اللقاء السنوي لمبدعي وعشاق صناعة السينما في السعودية، سبعة أيام قضيناها بكل حب وحنين وحزن الفراق والتوق للقاء جديد، شكراً أبو مالك، الأب الروحي للسينما السعودية، وشكراً إثراء، وشكراً لجميع القائمين الشباب والفتيات".

هذا وقد تفاعل معه الفنانون والمتابعون وهنأوه بالفوز.

فيلم "ميرا ميرا ميرا "

" هو فيلم درامي وكوميدي، من إخراج خالد زيدان، ومن بطولة إسماعيل الحسن، سارة طيبة، خالد يسلم، ومن تأليف عبدالعزيز العيسى.

كما شارك الفنان خالد يسلم بالموسم الرمضاني بعمل درامي وهو مسلسل "أم 44"، من تأليف هبة مشاري حمادة، ومن إخراج المثنى صبح، ومن بطولة نخبة من النجوم منهم الفنانة ليلى عبدالله، سمية الخشاب، جومانا مراد، فاطمة الصفي، ميس كمر، هدى الخطيب، شهاب حاجية، إيمان الحسيني، ليلى عبدالله، عزام النمري، زياد القاضي، آمنة الزهراني، لولوة الملا، ميريال مصطفى، محمد الحجي، طارق النفيسي، أيمن المطهر، هشام نجدي، خالد يسلم بالإضافة إلى آخرين.

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