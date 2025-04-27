أبرز الفنانين المُشاركين في مهرجان موازين 2025... وهذه نجمة حفل الافتتاح

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 أبريل 2025 03:00 مساءً - كشفت إدارة مهرجان موازين الموسيقي، عن أبرز الفنانين المُشاركين في فاعليات الدورة العشرين، والمُقرر انطلاقها خلال الفترة من 19 إلى 28 يونيو المُقبل، في مدينة الرباط بالمغرب، حيث سيكون الجمهور على موعد مع مجموعة من أبرز المُطربين من الوطن العربي وخارجه، وذلك احتفالاً بمرور 20 عاماً على أحد أهم المهرجانات الموسيقية الغنائية في العالم.

كارمن سليمان تُحيي حفل الافتتاح

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وائل جسار وروبي في يوم واحد

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اختيرت الفنانة كارمن سليمان لإحياء حفل افتتاح مهرجان موازين 2025، وذلك يوم الخميس 19 يونيو المقبل، وذلك على خشبة المسرح الوطني محمد الخامس؛ إذ ستشدو بباقة من أبرز أعمالها الغنائية، بما فيها الـ"ميني ألبوم" الذي سبق وطرحته مؤخراً، فيما وصفها المهرجان بـ"صاحبة الصوت الفريد، والحضور الآسر".وفي يوم الجمعة 20 يونيو، سيكون جمهور2025، على موعد مع الفنان وائل جسار، الذي سيُحيي حفلاً غنائياً ضخماً على المسرح الوطني محمد الخامس، حيث سيُغني مجموعة من أبرز أغانيه الرومانسية الشهيرة، كون المهرجان اعتبره "صاحب الصوت الدافئ، والحضور الآسر"، فيما سيكشف عن مشاريعه الغنائية الجديدة، لاسيما وأنه يدرس حالياً العودة لمُحبيه بألبوم غنائي خلال الفترة المقبلة.

وفي اليوم ذاته، ستكون الفنانة روبي متواجدة في المغرب هي الأخرى، حيث تُشارك في مهرجان موازين، من خلال إحيائها حفلاً غنائياً كبيراً، على منصة النهضة، وذلك بـ"صوتها الحيوي، وحضورها الذي لا يُقاوم"، حيث ستُغني أبرز أغانيها الشهيرة، لاسيما الأعمال التي طرحتها في السنوات القليلة الماضية.

نانسي عجرم تعود لجمهورها في موازين 2025

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راغب علامة يُشارك في المهرجان لأول مرة

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تعود الفنانة نانسي عجرم لجمهورها في، بـ"حفل مُفعم بالحيوية والرومانسية"، حيث ستُحيي حفلاً غنائياً مميزاً يوم الأحد 22 يونيو، ومن المتوقع أنّ يكون واحداً من أبرز حفلات نسخة موازين 2025.ولأول مرة، يُشارك الفنان راغب علامة في، وذلك احتفالاً بمرور عقدين كاملين على هذا المحفل الموسيقي، حيث سيُحيي حفلاً غنائياً يوم الثلاثاء 24 يونيو، على منصة النهضة، وسيشدو مع جمهوره بأبرز أغانيه الجديدة وكذلك القديمة التي ارتبط بها الجمهور على مدار السنوات الماضية.

كما تستقبل منصة النهضة، سهرة طربية غنائية مميزة مع الفنانة ديانا حداد، يوم الأربعاء 25 يونيو، حيث وصفتها إدارة المهرجان بـ"برنسيسة الغناء، وصاحبة الإحساس المميز، والصوت الدافئ"، كما يُشارك الفنان زياد برجي، في الدورة المُرتقبة، حيث سيُحيي حفلاً غنائياً تُسيطر عليه الأجواء الرومانسية الساحرة، وذلك يوم الجمعة 27 يونيو.

ويأتي ذلك، بخلاف مجموعة أخرى من الحفلات التي ستُعلن عنها إدارة المهرجان تباعاً خلال الأيام القليلة المُقبلة، فضلاً عن مشاركة مجموعة مُطربين من جنسيات مختلفة.

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