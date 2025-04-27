بعد تصدر هزاع للمشهد الدرامي.. إلهام علي تمازح زوجها خالد صقر

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 أبريل 2025 03:00 مساءً - نجح مسلسل "هزاع" في جذب أنظار محبي الأعمال الدرامية نحو أحداثه، إذ نالت قصته استحسان الكثيرين منهم، مما ساهم في تواجده ضمن قوائم المسلسلات المفضلة لدى المشاهدين بالمملكة العربية السعودية، متصدراً المركز الأول.

دكتور "هزاع" يخطف الصدارة..وإلهام علي: نحتاج حجز موعد

بطريقة طريفة هنأت النجمة إلهام علي، زوجها الفنان خالد صقر بطل مسلسل " هزاع" على نجاح العمل وتصدره المركز الأول، إذ شاركت متابعيها صورة عبر حسابها على منصة "إكس" لزوجها خالد صقر بشخصية "هزاع" التي يلعبها في المسلسل الذي يحمل نفس اسم شخصيته، وعلقت بالقول: "دكتور هزاع متصدر المركز الاول، طيب اتوقع محتاجين نحجز موعد معك يا دكتور، عندي شكاوي على الفنان".

هكذا ظهر خالد صقر في مسلسل هزاع

بطل العمل الفنان خالد صقر ظهر بزي شخص يعمل ضابط أمن في إحدى الشركات الخاصة، ولكن فجأة قرر أن يغير مهنته إلى طبيب نفسي، اعتقاداً منه بأنها مهنة سهلة للغاية وتعتمد فقط على بعض من الحركات وجمل معينة توجه للمريض، وذلك بحسب قوله: "أجيب المريض يجلس على الكنبة، ويفضفض لي وأسأله عن مشاكله وماضيه، وأفضل أهز في رأسي واشخبط على الورقة"، ومع مرور الوقت يتبين أن الشخصية التي يقدمها الفنان خالد صقر خلال أحداث المسلسل، كان لها خلفية إجرامية أو بمعنى أكثر توضيحاً كان "لصًا". وبجانب الفنان خالد صقر، يشارك في مسلسل "هزاع" عدد من النجوم وهم: سمية رضا، نواف السليمان، سعيد صالح، علي الحميدي، أسامة القس، روان الطويرقي.

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مشاركة درامية مميزة في شارع الأعشى

وكان للفنان خالد صقر وإلهام علي مشاركة مميزة في مسلسل "شارع الأعشى" الذي حقق نجاحاً كبيراً بموسم دراما رمضان 2025. ودارت أحداثه في إطار درامي بمنتصف السبعينيات داخل منطقة شعبية، من خلال ثلاث فتيات ومحاولاتهن البحث عن الحرية وسط مجتمع محافظ.

وشارك ببطولة المسلسل عدد كبير من الفنانين السعوديين والخليجيين ومن أبرزهم خالد صقر، إلهام علي، تركي اليوسف، ريم الحبيب، بدر محسن، ويأتي المسلسل من تأليف بدرية البشر ومن إخراج أحمد كاتيكسيز.

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