جورج كلوني خضع لجراحة تجميل قبل أن يبلغ الـ 64 عاماً

ميرنا وليد - بيروت - يتهامس أصدقاء جورج كلوني بأنه أنفق الكثير من المال على العملية الجراحية Turkey Neck Trimming التي خضع لها لإزالة الدهون من رقبته وبشرته وشد العضلات قبل مشاركته في المسرحية في برودواي.



وبدا وجه كلوني الذي سيبلغ من العمر 64 عاماً في 6 أيار /مايو، أكثر نضارة. ولوحظ أن فكيه أصبحا مشدودين وبدت ملامحه أكثر نعومة. ويقول أحد أصدقاءه: "من الواضح أنه أجرى عملية جراحية فقد اختفت الترهلات حول رقبته وبرزت عظام وجنتيه وظهر على جبهته آثار البوتوكس".

يذكر أن جورج كلوني أفاد أن زوجته أمل علم الدين ليست راضية عن شعره الداكن بعدما تخلى عن الشعر الأبيض واللحية من أجل دوره في المسرحية التي شارك فيها في برودواي.