دارين حمزة تطمئن متابعيها بعد هذه الحادثة وهذا ما أكدته

ميرنا وليد - بيروت - بعد الزلزال التي تعرضت له مدينة إسطنبول منذ أيام تلقت الممثلة والمنتجة اللبنانية دارين حمزه الرسائل من متابعيها للإطمئنان على سلامتها فردت من خلال مقطع فيديو على صفحتها الخاصة أكدت من خلاله إيمانها بمشيئة الله وبالقدر المكتوب لكل شخص أينما وجد على الكرة الأرضية.

وكتبت: "اللهم أني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به".

يذكر أن دارين حمزة مقيمة في الخارج ما بين دبي وإسطنبول والولايات المتحدة وقد إنصرفت الى الإنتاج وأسست شركتها الخاصة.