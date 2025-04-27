الرئيس دونالد ترامب خرق قواعد اللباس في مراسم دفن البابا فرنسيس

ميرنا وليد - بيروت - أصدر الفاتيكان تعميماً بإلتزام إرتداء البدلة السوداء مع ربطة عنق طويلة سوداء لكل الحاضرين مراسم دفن البابا فرنسيس.

لكن الرئيس دونالد ترامب خرق قواعد اللباس وإرتدى بدلة كحلية وربطة عنق كحلية ما أثار ردود فعل وإنتقاد كما أنه مضغ العلكة أثناء المراسم ونظر مراراً الى هاتفه الخليوي. بالمقابل زوجته السيدة الأولى ميلانيا ترامب كانت ترتدي الثياب السوداء وتضع على رأسها وشاحاً أسود.

يذكر أن الشخصيات الرسمية التي حضرت منها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس السابق جو بايدن والملك الإسباني فيليبي السادس وأمير موناكو وغيرهم إلتزموا بالبدلة السوداء.