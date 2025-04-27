والدة الملك الأردني عبد الله الثاني تحتفل بعيد ميلادها

ميرنا وليد - بيروت - إحتفل الأردنيون منذ يومين بعيد ميلاد الأميرة منى الحسين الـ84، والدة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين. وقد تميزت الأميرة منى بنشاطاتها الإنسانية والتنموية، لا سيما في مجال التمريض والرعاية الصحية. الأميرة منى أسست "كلية الأميرة منى للتمريض"، وأطلقت "صندوق الأميرة منى للمنح الدراسية"، الذي قدّم الدعم التعليمي لآلاف الطلبة والممرضين.

يذكر أن الأميرة منى هي الزوجة الثانية لملك الأردن الراحل الراحل الحسين بن طلال ووالدة ملك الأردن الحالي عبد الله الثاني بن الحسين وإسمها الحقيقي أنطوانيت غاردنر وهي بريطانية وبعد زواجها من الملك أطلق عليها زوجها لقب الأميرة منى الحسين.

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