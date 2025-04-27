ريم البارودي تتحدث عن حقيقة برامج المقالب التي يقدمها رامز جلال

خلال لقائها في برنامج "من قريب" الذي يقدمه الإعلامي نزار الفارس على قناة "عراق الحدث"، كشفت الفنانة ريم البارودي أن ضيوف الفنان رامز جلال في برامج المقالب التي يقدمها في رمضان يكونون على علم بالمقلب، ولكن ليس كل التفاصيل، مؤكدة أنها كانت ستقع ضحية في برنامج "رامز جاب من الآخر" الذي عرض في رمضان 2024، في حلقة الفنانة سمية الخشاب لكنها رفضت.

قالت ريم: "رامز جلال طبعًا البرامج متفق عليها، لكن في تركات، ما أنا مش هاجي أديك أجر بالدولار ويكون ضعف أو أكتر عن اللي بتاخده في بلدك وطيران وتنقل وإقامة وتيجي تمثل كانوا عملوا مشاهد تمثيلية، لكن على ما أعتقد في حلقات لازم تبقى في ناس مش عارفين فيها، ولكن الأقل ضرر اللي مش هيعملوا ليه مشكلة".



وعن سبب رفضها الظهور في برنامج "رامز جاب من الآخر" في رمضان 2024 قالت: "عشان مقاليش لكن قللوها بس أنا عرفت، أنا كنت عارفة إنه رامز وأنا قلت إني بخاف من الحيوانات، ولكن المُعدة قالت لي إنه المرة دي لعب وإنه هيظهر بنفسه ومقالتش الحقيقة، لكن إحنا كزمايل وأصحاب بنقول لبعض، أنا عرفت إن فيه ضيف آخر في الحلقة".

وعن رأيها في نجاح برامج رامز جلال قالت البارودي: "أنا شايفة إن رامز جلال بينجح، طول السنين الناس بتطلع تنتقد لكن هو ناجح".

قد يهمك أيضــــاً: