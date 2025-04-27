شكرا لقرائتكم خبر عن جاستن بيبر ينعى جده لوالدته: سأفتقدك وسأشعر بالألم لـ غيابك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى المغنى العالمى جاستن بيبر جده بروس ديل، الذي توفي عن عمر يناهز 80 عامًا، كان ديل جد بيبر لأمه، وقد أكدت دار جنازات دبليو. جي. يونج في ستراتفورد، أونتاريو، وفاته أمس السبت، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

ونعى بيبر جده من خلال حسابه على موقع الصور إنستجرام حيث نشر صورة له مع ديل في طفولته، وعلق عليها: "بابا، كنت آخذ كل أموالك دائمًا، أتذكر أنك أخبرتني تحديدًا أن جدتي كانت تعطيك مصروفًا أسبوعيًا قدره 20 دولارًا! كنت دائمًا أقنعك بإنفاقه على الوجبات الخفيفة في مباراة الهوكي مساء الجمعة."

وتابع بيبر ناعيا جده "كنت دائمًا تعطيني إياه على مضض، لشراء مكسرات الذرة، وحلوى البولينج، وكرات العلكة، وقرص الهوكي، وعلب الثلج، تحية لحكام فئة الناشئين بيتي، فاجون، فلاناجان، لتحملهم كل استهجان جدى على قرارات التحكيم السيئة، لم يتردد جدي في إخبارهم أنهم كانوا سيئين للغاية".

وأنهى بيبر نعيه قائلا:" لا أطيق الانتظار لرؤيتك قريبًا في الجنة، حتى ذلك الحين، أعلم أنك ربما لا تزال تشاهدهم وهم يسخرون من بيتي أو فاجون لعدم استجابتهما لقرار الحكام في الزاوية، سأفتقدك، وسأشعر بالألم لـ غيابك، وسأجلس وأدع نفسي تتذكر كل الأوقات الرائعة التي قضيناها"