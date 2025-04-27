شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين تنضم إلى سفينة المحبة والسلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة إلهام شاهين عن سعادتها الكبيرة بانضمامها إلى سفينة المحبة والسلام التي تهدف إلى تعزيز ثقافة السلام بين جميع الشعوب.

وكتبت إلهام شاهين عبر حسابها على إنستجرام، قائلة: "انضمامى لسفينة المحبة والسلام التى تهدف إلى نشر ثقافة السلام بين كل الشعوب فى كل مكان فى العالم.. ونشر المحبة بين كل البشر بمختلف شعوبهم وأديانهم وأفكارهم وانتماءاتهم.. ننتمى جميعًا للإنسانية والخير والمحبة.. الله محبة.. شكرًا السيدة آسيا قاسم قبطان سفينة المحبة والسلام" .

وكانت ظهرت الفنانة إلهام شاهين ضيفة شرف مسلسل حسبة عمرى بطولة النجمة روجينا، والذي عرض ضمن مسلسلات رمضان 2025 على قناة DMC و Watch it الرقمية.

يتناول قصة وقوع خلافات بين روجينا التى تجسد شخصية سوسن، وزوجها عمرو عبد الجليل الذى يقوم بشخصية فاروق، بعد زواج دام 20 عاما، وبعد سفر ابنتهما، فيكتشفان صعوبة الحياة بعدها، لتبدأ أزماتهما في التصاعد، ويدخل الثنائي في صراع طويل يحاول كل منهما فيه إزعاج الآخر بكل الطرق وهزيمته قانونياً واجتماعياً ونفسياً ومادياً، وتقرر سوسن تطليق نفسها من فاروق وتطالبه بحق "الكدّ والسعاية".

مسلسل حسبة عمري بطولة النجمة روجينا، عمرو عبد الجليل، محمود بزاوى ومحمد رضوان، علي الطيب، نادين فاروق و عمر رزيق و إخراج مي ممدوح تأليف محمود عزت ، وإنتاج inspire studios productions.

