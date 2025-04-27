شكرا لقرائتكم خبر عن براد بيت يتزوج من إينيس دي رامون خلال العام الجارى 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم النجم الهوليوودي الشهير، براد بيت، لخطبة حبيبته الجديدة، مصممة المجوهرات إينيس دي رامون، البالغة من العمر 32 عامًا، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع " zamin".

ووفقًا لصحيفة هندوستان تايمز الهندية، فإن براد وإينيس على علاقة منذ ثلاث سنوات، وكان قد تقدم لخطبة حبيبته قبل سفره إلى نيوزيلندا لمدة ستة أسابيع هذا العام لتصوير فيلم، وتلقى ردًا إيجابيًا منها.

يشعر براد بيت أخيرًا بالحرية والراحة بعد طلاق طويل ومثير للجدل من النجمة العالمية أنجلينا جولي، وصرحت مصادر مقربة من الزوجين: "أخبر صديقته إينيس أنه سيبقى دائمًا بجانبها وأن علاقتهما طويلة الأمد".

اتضح أن الثنائى قررا الزواج في أواخر الصيف أو أوائل الخريف من هذا العام، ويعتزمان إقامة حفل زفاف متواضع وهادئ، بدعوة الأقارب والأصدقاء المقربين وعدد من نجوم هوليوود فقط.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الزواج سيكون الثالث في حياة براد بيت، حيث تزوج الممثل لأول مرة من نجمة مسلسل " Friends" جينيفر أنيستون عام 2000، وانفصلا بعد خمس سنوات.

وكان زواجه الثاني من نجمة هوليوود أنجلينا جولي، التي استمرت علاقتهما 11 عامًا، وتزوجا رسميًا عام 2014، لكنهما قررا الطلاق بعد عامين، واستمرت إجراءات طلاقهما الرسمية لفترة طويلة، ولم تُحسم رسميًا إلا في نهاية عام 2024. براد وأنجلينا والدان لستة أطفال.

وبالتالي يترقب عشاق بيت حاليًا زواجه الثالث، ويتمنون له النجاح والسعادة في مرحلة جديدة من حياته الشخصية.