نجلاء بدر تعلن خضوعها لاجراءات تجميلية

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 أبريل 2025 01:20 مساءً - أعلنت الفنانة نجلاء بدر لجمهورها عن خضوعها لإجراءات تجميلة في منطقة الوجه بهدف التجميل، خاصةً وأنها تعاني من بعض الترهلات والتجاعيد.

نجلاء بدر بعد التجميل

ظهرت نجلاء بدر في مقطع مصور قبل العملية وهي تكشف عن العيوب التي أصبحت تسبب لها إزعاج في بشرتها، وبعدها تواجدت برفقة الطبيب المعالج الذي وضَّح لها الخطوات التي تحتاجها لإصلاح مشاكل البشرة، وفاجأت الجمهور في النهاية بتغيير ملحوظ في ملامحها بعد الانتهاء من التجميل.

وقد تفاعل عدد كبير من الجمهور مع هذا المقطع، وأكد الكثير منهم أن هذا التغيير جاء لصالحها خاصةً وأن ملامحها أصبحت أكثر شباباً، بينما أكد آخرون أن نشرها لهذا الفيديو يعتبر جرأة كبيرة منها، خاصةً وأن الكثير من النجمات يرفضن الكشف عن اتجاههن للتجميل.

View this post on Instagram A post shared by ET بالعربي (@etbilarabi)

مسلسل في لحظة

يُشار إلى أنشاركت في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل في لحظة، الذي تدور أحداثه حول فريدة (ميرنا نور الدين)، التي تحاول التماسك بعد وفاة والدها في ظروف غامضة، بينما تسعى لحماية شقيقاتها من مصير مجهول، لكن مع ظهور رجل الأعمال البارز سيف (أحمد فهمي)، تبدأ حياتها في التغير، حيث تراه فرصة للتخلص من جميع مشكلاتها، إلا أن الأحداث تأخذ منحنى غير متوقع، عندما تتحول لحظة خيانة واحدة إلى سلسلة من التطورات الدرامية المتسارعة.

المسلسل من بطولة النجم أحمد فهمي والفنانة ميرنا نور الدين، تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد، ويضم نخبة من النجوم، أبرزهم نجلاء بدر، إدوارد، صفاء الطوخي، أحمد ماجد، آيسل رمزي، سارة الشامي، جالا هشام، يوسف عثمان، ويوسف وهبي.

يمكنك متابعة نجلاء بدر تكشف تفاصيل شخصيتها في مسلسل سراب قبل عرضه

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».