تعليق صادم من عايده رياض على أداء إلهام شاهين في سيد الناس

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 أبريل 2025 01:20 مساءً - حلَّت الفنانة عايدة رياض ضيفة على برنامج بالأصول، وكشفت عن رأيها في عدد من الأعمال الدرامية التي تم عرضها خلال الموسم الرمضاني الماضي، وكذلك أداء بعض النجوم.

انتقاد لإلهام شاهين

تطرقتخلال اللقاء للحديث عن دور الفنانة إلهام شاهين في مسلسل "سيد الناس"، وقالت نصاً: "أنا معجبتنيشفي مسلسل "سيد الناس"، أنا بحبها جداً من الممثلات التقال، في كل أدوارها كبنت رومانسية أو بنت بلد أو واحدة قيادية عملت أدوار جميلة، هي عندها تاريخ، مش عارفة إيه وجهة النظر جايز يكون الرؤية العامة رؤية المخرج رب العمل".

كما أكدت عايدة أنه ليس بالضرورة أن يكون رأيها صحيح بنسبة 100%، خاصةً وأن هذه الأمور نسبية وتختلف من شخص لآخر، وأنهت حديثها قائلة: "دا رأيي أنا، في ناس حبوا الموضوع".

قصة وصناع سيد الناس

يُشار إلى أنتألقت مؤخراً من خلال مسلسل "سيد الناس" الذي عُرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، وتدور أحداثه حول شخصية الجارحي أبو العباس، وهو شاب من منطقة السبتية في القاهرة، يُلقب بـ"سيد الناس"، يتعرض للظلم ويتم الزج به في السجن، ليخرج لاحقاً ويسعى للانتقام واستعادة حقوقه، ومحاولة الكشف عن السر الذي أخفاه والده عنه منذ سنوات، مما يجعله يبحث عن الحقيقة وسط نزاعات كبيرة كما يحمل على عاتقه إرثاً ثقيلاً يسعى للحفاظ عليه.

مسلسل "سيد الناس" من بطولة عمرو سعد، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالدالصاوي، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، محمود قابيل، سلوى عثمان، طارق النهري، ياسين السقا، أسما سليمان، إنجي كيوان، إسماعيل فرغلي، دعاء حكم، مؤمن نور، ومن تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح والمخرج محمد سامي، والإخراج لمحمد سامي.

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