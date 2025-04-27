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ميرنا وليد - بيروت - شهد حفل زفاف ابنة المنتج عصام إمام الظهور الأول لبنات الممثل المصري محمد إمام، ما شكل مفاجأة للجمهور، خصوصاً أنه قد حرص طوال السنوات الماضية على إبقاء حياته العائلية بعيدة عن الأضواء.
لكن مع حضور حفل زفاف ابنة عمه، قرر محمد إمام أن يظهر برفقة ابنتيه لأول مرة. وقد التقط إمام بعض الصور مع النجوم الحاضرين في الحفل، وظهر وهو يحمل ابنته "قسمت" على كتفه، بينما كانت ابنته الكبرى "خديجة" تقف أمامه.
يُذكر أن محمد إمام قد رزق بابنته الأولى "خديجة" في عام 2019، ثم بابنته الثانية "قسمت" في عام 2020، وأخيراً ابنه "عمر" في عام 2024.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد إمام بأول ظهور إعلامي مع ابنتيه خلال حفل زفاف ابنة عصام إمام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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