إليسا تتألق بفستان من تصميم إيلي صعب في حفلها بـ ألمانيا وهذا سعره

ميرنا وليد - بيروت - أحيت الفنانة اللبنانية إليسا مساء ليلة أمس السبت حفلاً غنائياً مميزاً في مدينة دوسلدورف الألمانية، بحضور الجمهور من الجالية العربية الذين تفاعلوا معها بشكل كبير خلال تقديمها باقة من اجمل اغنياتها التي حققت لها نجاحات عديدة طوال مسيرتها.

وتألقت إليسا خلال الحفل بإطلالة أنيقة من توقيع المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب، واختارت فستاناً قصيراً باللون الذهبي من مجموعة Resort 2025. وتميّز التصميم بالشراشيب المتدلّية "Fringes" ويبلغ سعر الفستان المميز نحو 9800 دولار أمريكي، أي ما يعادل قرابة 497,626 جنيه مصري.