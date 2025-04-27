عمرو سعد بإطلالة مختلفة بعد انتهاء تصوير “الغربان” (صور)

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خضع النجم عمرو سعد لجلسة تصوير جديدة، ظهر خلالها بإطلالة مميزة ومختلفة، ونشر مجموعة من الصور عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، حيث لاقت تفاعلاً واسعاً وإعجاباً كبيراً من جمهوره على منصات التواصل الاجتماعي.

ويستعد عمرو سعد حالياً لطرح فيلمه الجديد “The Crows” في السينمات، بعد أن انتهى مؤخراً من تصويره ودخوله مراحل المونتاج. وعلّق عبر صفحته قائلاً: “الحمد لله الانتهاء من التصوير ودخول مراحل المونتاج والتجهيز للعرض العالمي إن شاء الله the crows”، كما نشر صوراً من كواليس التصوير، مؤكداً سابقاً أن الفيلم يتضمن العديد من المفاجآت وتمت ترجمته إلى أكثر من لغة.

فيلم “الغربان” من بطولة عمرو سعد، عائشة بن أحمد، عبد العزيز مخيون، فارس رحومة، إلى جانب عدد من الفنانين الروس والأجانب، ومن تأليف وإخراج ياسين حسن. وتدور أحداثه في فترة الحرب العالمية الثانية، تحديداً عام 1941، ويركّز على معركة رومل في العلمين، في إطار من الأكشن والتشويق.

يُذكر أن آخر أعمال عمرو سعد السينمائية كان فيلم “حملة فرعون”، الذي عُرض عام 2019، وشارك في بطولته نخبة من النجوم، منهم مايك تايسون، محمود عبد المغني، روبي، حمدي الميرغني، محمد لطفي، رامز أمير، مايا، سوزان نجم الدين، قمر، وبيومي فؤاد، وهو من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.