كارمن سليمان تفتتح الدورة العشرين من مهرجان موازين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد النجاح الكبير الذي حققته في الفترة الأخيرة، وقع الاختيار على الفنانة المصرية كارمن سليمان لتكون نجمة افتتاح مهرجان موازين – إيقاعات العالم – بدورته العشرين، حيث تستعد لإحياء أمسية الافتتاح على المسرح الوطني محمد الخامس في الرباط، يوم الخميس 19 يونيو المقبل.

ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورًا جماهيريًا واسعًا من محبي كارمن سليمان داخل المغرب وخارجه، حيث ستقدم مجموعة من أبرز أغانيها التي يعشقها الجمهور، إلى جانب أغنيات من ألبومها الجديد الذي تستعد لطرحه قريبًا.

وأعلنت الصفحة الرسمية لمهرجان موازين عن مشاركة كارمن عبر منشور جاء فيه: “بصوتها الفريد وحضورها الآسر، تفتتح كارمن سليمان مهرجان موازين في دورته العشرين، الخميس 19 يونيو 2025. المسرح الوطني محمد الخامس يحتضن أمسية غنائية مميزة لافتتاح لا يُنسى. كونوا جزءًا من اللحظة الأولى لهذه الدورة الاستثنائية.”

وبذلك، تنضم كارمن سليمان إلى قائمة من أبرز نجوم العالم والعالم العربي المشاركين في المهرجان هذا العام، ومن بينهم Will Smith، Afro Jack، راغب علامة، زياد برجي، نانسي عجرم، وغيرهم.

محطات فنية بارزة لكارمن سليمان

يُذكر أن كارمن سليمان شاركت مؤخرًا كعضو لجنة تحكيم في برنامج “نجوم الغد” لاكتشاف المواهب في نسخته الأولى عبر قناة SBC السعودية، إلى جانب فؤاد عبد الواحد وداليا مبارك.

كما أطلقت خلال مسيرتها العديد من الأغنيات الناجحة التي حققت ملايين المشاهدات وتفاعلًا كبيرًا من جمهورها في مختلف أنحاء الوطن العربي.